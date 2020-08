Opozita e palëkundur për dialogun me Serbinë

Në prag të takimit të liderëve të Kosovës dhe Serbisë në Uashington, Lëvizja Vetëvendosje mendon se qeveria aktuale do ta çojë vendin "drejt një degradimi të radhës apo edhe të ndonjë marrëveshjeje të dëmshme për Kosovën", kurse zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës porosisin se "nënshkrimi i çfarëdo marrëveshjeje që bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës dhe kundër interesave të Kosovës, nuk do të ratifikohej në Kuvendin e Kosovës".

Dy partitë politike opozitare në Kosovë nuk kanë ndryshuar qëndrim për të qenë pjesë aktive e dialogut politik me Serbinë.

Albulena Haxhiu, anëtare e kryesisë së partisë dhe deputete në Kuvendin e Kosovës, thotë se partia e saj nuk do të pranojë të jetë pjesë e delegacionit të Qeverisë së Kosovës në procesin negociues që po zhvillohet në Bruksel apo edhe në Uashington.

"Nga procesi i dëmshëm i cili po bëhet, padyshim që ne nuk mund të themi se po anashkalohemi sepse është proces i dëmshëm. Prandaj, edhe në procese të tilla të dëmshme Vetëvendosja asnjëherë nuk do të jetë e pranishme, përkundrazi do t'i kundërshtojmë fuqishëm", tha Haxhiu.

Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, thanë për Radion Evropa e Lirë, se deri tani nuk kanë pasur ndonjë ftesë konkrete, zyrtare, për përfshirje në procesin e dialogut.

Anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, nuk ka dashur të flasë shumë lidhur me atë se a është lënë anash PDK-ja si parti në këtë proces apo jo, por ka deklaruar se nënshkrimi i çfarëdo marrëveshjeje që bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës dhe kundër interesave të Kosovës, nuk do të ratifikohej në Kuvendin e Kosovës.

"Paqartësia e asaj se për çfarë do të bisedohet dhe çka do të nënshkruhet ka krijuar një ankth te qytetarët, te partitë politike dhe te njerëzit e arsyeshëm të Kosovës", tha Haliti.

Ai i ka vlerësuar si pozitive disa përpjekje të kryeministrit Hoti për t'i takuar liderët e partive politike dhe për t'u konsultuar në këtë drejtim.

Megjithatë, zyrtarët e PDK-së më herët ia kanë bërë me dije kryeministrit Hotit se nuk e ka mbështetjen e PDK-së për dialogun, përderisa nuk udhëhiqet nga SHBA-ja.

Ata e kanë kritikuar qeverinë se nuk ka platformë e as strategji për këtë proces.

Ndryshe, partnerët e koalicionit të qeverisë Hoti, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, kanë kërkuar që edhe Partia Demokratike e Kosovës të përfshihet në Qeverinë Hoti.

Partitë politike në pushtet thonë se vendi ka nevojë për arritjen e unitetit politik, sidomos për çështjen e dialogut me Serbinë.

Në Qeverinë e Kosovës, por edhe zyrtarët e partive politike që e përbëjnë koalicionin qeverisës, kanë deklaruar se vetëm duke qenë të bashkuar dhe unikë mund të arrijnë rezultate në procesin e dialogut me Serbinë.

Xhavit Beqiri, këshilltar i kryeministrit të Kosovës, Avdullah Hoti, i tha në fundjavën e kaluar Radios Evropa e Lirë, se sa i takon 'Ekipit të Unitetit’, nuk ka ende diçka konkrete.

Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshjeje paqësore mes dy vendeve.

Një synim të ngjashëm e kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që tashmë kanë ftuar palët në një takim të radhës më 4 shtator në Uashington.

Në këtë takim do të marrin pjesë kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti dhe presidenti serb, Aleksandar Vuçiq.