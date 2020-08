Rastet e riinfektimit me koronavirus, rrisin shqetësimet për imunitetin

Dy pacientë evropianë janë konfirmuar si të riinfektuar me koronavirusin e ri, duke rritur shqetësimet për imunitetin e njerëzve ndaj virusit, derisa bota po lufton për të zbutur pandeminë, shkruan agjencia Reuters.

Njëri rast ka ndodhur në Belgjikë ndërsa tjetri në Holandë. Ato pasojnë një raport të studiuesve në Hong Kong, sipas të cilit një person atje është riinfektuar, me një lloj të ri të virusit, katër muaj e gjysmë pasi ishte shpallur i shëruar. Ky ishte rasti i parë për të cilin u dokumentua së është riinfektuar.

Këto zhvillime kanë nxitur frikën për efektivitetin e vaksinave të mundshme kundër virusit - i cili ka vrarë qindra mijëra njerëz - megjithëse ekspertët thonë se do të duhej të kishte shumë më tepër raste të riinfektimit në mënyrë që këto shqetësime të justifikohen.

Virologu belg, Marc Van Ranst, tha se në Belgjikë një grua ishte infektuar për herë të parë në mars dhe pastaj përsëri në qershor. Sipas tij, ka të ngjarë të shfaqen raste tjera të riinfektimit me koronavirus.

Van Ranst i tha Reuters TV se gruaja 50 vjeçare, kishte shumë pak antitrupa pas infeksionit të parë, megjithëse mund të kishin kufizuar sëmundjen. Rastet e riinfektimit, sipas tij, mund të jenë të kufizuara, megjithëse ka të ngjarë që raste tjera të dalin në sipërfaqe gjatë javëve të ardhshme.

"Viruset zhvillojnë mutacion dhe kjo do të thotë që një vaksinë e mundshme nuk do të jetë vaksinë që do të zgjasë përgjithmonë, për 10 vjet, ndoshta as për pesë vjet. Ashtu si për gripin, vakisna do të duhet të ripërpunohet rregullisht," tha ai.

Van Ranst, i cili është pjesë e disa komiteteve belge për COVID-19, tha që hulumtuesit e vaksinave nuk do të befasohen.

"Ne do ta kishim dashur që virusi të ishte më i qëndrueshëm sesa është, por ju nuk mund të ndërhyni me forcë ndaj natyrës", tha ai.

Testimi Gjenetik

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Holandë njoftoi se kishte zbuluar edhe një rast të riinfektimit.

Transmetuesi holandez NOS, citoi virologen, Marion Koopmans, të thoshte se pacienti ishte një person i moshuar me një sistem imunitar të dobët.

Por, një riinfektim i vërtetë, si në rastet në Holand, Belgjikë dhe Hong Kong, kërkon testim gjenetik të virusit gjatë infektimit të parë dhe të dytë, për të kuptuar nëse të dy rastet, virusi ka ndryshuar.

Van Ranst tha se një testim i tillë tregoi se pacienti belg ishte prekur nga lloje të ndryshme të virusit.

Në lidhje me rastin e Hong Kongut, zëdhënësja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Harris, tha në një konferencë për media se është e rëndësishme të ketë prova të qarta.

Disa ekspertë thonë se ka të ngjarë që raste të tilla kanë filluar të shfaqen për shkak të një testimi më të madh në të gjithë botën.

Mjeku, David Strain, një profesor në Universitetin e Exeter dhe kryetar i komitetit të stafit akademik mjekësor të Shoqatës Mjekësore Britanike, tha se rastet ishin shqetësuese për disa arsye.

"Arsyeja e parë është se infektimi i mëparshëm nuk është mbrojtës. Shqetësimi i dytë është fakti se është rritur mundësia që vaksinimet nuk mund të japin shpresën që ne kemi pritur", tha ai.

Përgatiti: Kestrin Kumnova