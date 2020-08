Ministria e Arsimit, e befasuar me kërkesën e SBASHK-ut për shtyrjen e vitit shkollor

Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në Kosovë thanë se janë të befasuar me kërkesën e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (SBASHK), për shtyrjen e fillimit të vitit të ri shkollor për 10 ditë.

Enver Osdautaj, këshilltar i lartë politik në kabinetin e ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Ramë Likaj, tha për Radion Evropa e Lirë se në të gjitha aktivitetet e realizuara për përgatitjet e vitit të ri shkollor në kohë pandemie, ministria nuk e ka anashkaluar SBASHK-un në asnjë rast.

Për fillimin e vitit të ri shkollor para-universitar, me tre skenarët e bërë publikë, Osdautaj tha se paraprakisht është rënë dakord me të gjithë akterët kompetentë, duke përfshirë këtu edhe Këshillin e Prindërve dhe SBASHK-un.

“Sinqerisht, po më befason dalja e SBASHKU-ut me këtë kërkesë, kur SBASHK-u në të gjitha proceset deri më sot ka qenë pjesë aktive e informimit dhe takimeve. Nuk e kuptoj SBASHK-un, kur kërkesat për fillim të vitit shkollor kanë ardhur nga drejtoritë komunale të arsimit, kanë ardhur nga shkollat dhe nga Këshilli i Prindërve”, tha Osdautaj.

Të mërkurën, Qeveria e Kosovës miratoi planin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për fillimin e vitit të ri shkollor para-universitar në tri faza, nisur nga 1 shtatori.

Sipas Osdautajt, plani i ministrisë është bërë me rekomandim të institucioneve shëndetësore.

SBASHK-u kërkoi të enjten që viti i ri shkollor të shtyhet për 10 ditë.

Kryetari i kësaj sindikate, Rrahman Jasharaj, tha për Radion Evropa e Lirë se shkollat nuk i kanë përfunduar përgatitjet për fillimin e mësimit në kohë pandemie.

Kurse, në një komunikatë për media, SBASHK-u kërkoi nga Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës që t'i pajisin shkollat me dezinfektues dhe të caktojnë persona përgjegjës, por jo mësimdhënës, për matjen e temperaturës së nxënësve.

Gjithashtu u kërkua që shkollat të kenë personel mjekësor kujdestar, së paku ato që kanë më shumë se 500 nxënës, dhe të krijohen mundësi për kryerjen e testit për COVID-19 të personelit arsimor.

Në bazë të planit të miratuar nga Qeveria e Kosovës një ditë më parë, parashihet që viti i ri shkollor të nisë në faza.

E para pritet të nisë më 1 shtator dhe përfshin parashkollorët, klasat e para, të dyta, të treta, të gjashta dhe të dhjeta.

Faza e dytë do të fillojë më 7 shtator dhe përfshin klasat e katërta dhe të pesta, ndërsa faza e tretë e mësimit do të fillojë më 10 shtator dhe do të përfshijë klasat e shtata, të teta, të nënta, të njëmbëdhjeta dhe të dymbëdhjeta.