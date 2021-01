PZAP hedh poshtë ankesat rreth verifikimit të votuesve jashtë Kosovës

Paneli Zgjedhor për Aneksa dhe Parashtresa (PZAP) ka hedhur poshtë të enjten kërkesat e Lëvizjes Vetëvendosje dhe organizatës joqeveritare, Germin, përmes së cilave është kundërshtuar vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mënyrën e vertifikimit të votuesve që jetojnë jashtë Kosovës.

Si Lëvizja Vetëvendosje, ashtu edhe organizata Germin kanë pretenduar se vendimi i KQZ-së që përcakton se nëse “aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë aplikacioni refuzohet”, nuk është kriter ligjor dhe vështirëson procedurat ligjore deri te arritja e fletëvotimeve në Kosovë.

Mirëpo sipas PZAP-së, vendimet e KQZ-së nuk janë të apelueshme, përveç nëse shihen qartë me ligj.

“Në këtë rast, vendimi i apeluar i KQZ-së nuk hyn në kategorinë e vendimeve që apelohen e të cilat janë të përcaktuara në mënyrë taksative në nenin 122 paragrafi 1 pikat a), b), c), d), e) dhe f)”, është thënë mes tjerash në njoftim.

Më 11 janar, KQZ-ja ka marrë vendim për verifikimin e aplikacioneve për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës, derisa i njëjti ka nxitur reagime të shumta.

Në bazë të këtij pikës IV të vendimi, por edhe në bazë të Nenit 3 të rregullores administrative, e cila u miratua më 12 janar, Sekretariati i KQZ-së, për të verifikuar dokumentacionin për të gjitha aplikacionet, do t’i telefonojë të gjithë personat që janë jashtë vendit dhe të cilët aplikojnë për votim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të Kosovës, që do të mbahen me 14 shkurt.

Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë procedurën se si dhe sa herë do t’u telefonohet personave jashtë vendit, të cilët aplikojnë per votim për zgjedhjet e 14 shkurtit.

Sipas saj, kontaktimi me telefon i aplikuesve do të bëhet në tri faza.

“Thirrja e parë realizohet në orarin e punës sipas kohës lokale në Kosovë. Thirrja e dytë realizohet ose do të bëhen tentime tjera, gjatë orarit të rregullt të punës sipas kohës lokale të shtetit, të vendbanimit, ku gjendet aplikuesi i shënuar në aplikacion. Nëse aplikuesi nuk e hap telefonin as sipas pikës B, do të bëhet tentimi edhe pas orarit të rregullt të punës sipas kohës lokale të shtetit, të vendbanimit, ku gjendet aplikuesi i shënuar në aplikacion”, ka deklaruar Daka.

Shtetasit e Republikës së Kosovës me të drejtë vote, dhe që jetojnë jashtë territorit të Kosovës, nga 13 janari e deri më 21 janar do të mund të aplikojnë përmes postës për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës, për zgjedhjet e parakohshme parlametare, të cilat do të mbahen më 14 shkurt.