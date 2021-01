CDC: Varianti i ri i COVID-19 mund të bëhet dominues në SHBA

Varianti i ri i koronavirusit, që fillimisht u zbulua në Britani, deri në muajin mars, mund të shndërrohet në variantin dominues të virusit në Shtetet e Bashkuara, paralajmëruan Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC).

Varianti, i njohur me emrin B.1.1.7, besohet se është dyfish më ngjitës sesa varianti aktual i virusit që është i përhapur në SHBA.

Ky variant i ri është detektuar në 12 shtete amerikane dhe janë regjistruar 76 raste, por me gjasë është më i shpërndarë në SHBA sesa rastet e regjistruar deri më tani, tha CDC.

“Ne duam të ngrisim alarmin”, tha zëvendësdrejtori i CDC-së për sëmundje ngjitëse, Jay Butler.

Zyrtarët shëndetësorë kanë frikë se nëse ky variant përhapet me shpejtësi, do të rëndojë spitalet, tashmë të ngarkuara me pacientë me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi i ri.

Megjithatë, nuk ka të dhënë se ky variant i ri shkakton sëmundje më të rëndë dhe mbajtja e maskave dhe masat e reja parandaluese aplikohen edhe për këtë variant, tha CDC.

Shkencëtarët gjithashtu kanë shprehur bindjen se vaksinat që tashmë po administrohen kundër koronavirusit, janë efektive edhe ndaj këtij varianti.

Paralajmërimi i CDC-së vjen pasi numri i vdekjeve në botë nga COVID-19 kaloi shifrën e 2 milionëve dhe teksa fushata e vaksinimit në Evropë ka ngecur. Ndërkaq, në SHBA administrata në ardhje ka paralajmëruar për planet e saja për të përshpejtuar fushatën e vaksinimit.

Më 15 janar, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, u kalua shifra prej 2 milionë viktimave nga koronavirusi.

SHBA-ja është vendi i goditur më së keqi nga pandemia, ku mbi 390,000 amerikanë kanë humbur jetën nga COVID-19. Presidenti i zgjedhur i SHBA-së, Joe Biden është zotuar se në 100 ditët e para të mandatit të tij si president, do të administrohen 100 milionë doza të vaksinës kundër COVID-19.

Ndërkaq, planet e Bashkimit Evropian për vaksinimin kundër COVID-19 kanë hasur në vështirësi, pasi kompania amerikane Pfizer dhe partneri i saj gjerman, BioNTech kanë njoftuar se do të reduktojë përkohësisht shpërndarjen e vaksinave në Evropë. Pfizer tha se për të arritur cakun prej 2 miliardë dozave, do të duhet që të prodhojë më shumë vaksina, duke njoftuar se do të shpërndajë më pak vaksina në fund të janarit dhe fillim të shkurtit.