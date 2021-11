Escobar për REL: Nuk do të ketë luftë në Bosnje dhe Hercegovinë

Zëvendësndihmëssekretari për Çështje të Evropës dhe Euroazisë, Gabriel Escobar, para vizitës në Bosnje dhe Hercegovinë ka thënë se dëshiron t’u dërgojë mesazh qytetarëve të këtij vendi se nuk do të ketë luftë.

“Unë me të vërtetë dua që njerëzit në Bosnje të dinë se ne jemi të përkushtuar që nuk do të ketë luftë. Dhe më besoni, të gjitha vendet e rajonit, duke përfshirë edhe nënshkruesit e tjerë të Dejtonit, ku përfshihet Kroacia, dhe Serbia janë të përkushtuara që të mos shohin një luftë në rajon”, ka thënë Escobar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë.

Ai do të mbërrijë në Bosnje dhe Hercegocinë më 7 nëntor.

Tensionet në Bosnje janë në rritje pasi entiteti i Republika Sërpskës ka ndërmarrë disa veprime kohën e fundit të cilat janë vlerësuar se po dëmtojnë rendin kushtetues të vendit dhe udhëheqësi serb i Bosnjës, njëherësh anëtar i presidencës trepalëshe, Millorad Dodik, ka kërcënuar me ndarjen e Republika Sërpskës - entitet i banuar me shumicë serbe.

Ai po ashtu ka thënë serbët e Bosnjës do të tërhiqen nga ushtria e përbashkët e vendit dhe do të rikrijojnë një forcë serbe.

Escobar, tha se do të fliste me ambasadorin e SHBA në Sarajevë, përpara se të shpallte sanksionet e mundshme, pa specifikuar se cilat sanksione mund të ishin një fjalë.

“Kjo është në tryezë. Por unë dua t'i them popullit të Bosnjës: nuk do të ketë një luftë tjetër, ne bashkësia ndërkombëtare jemi të bashkuar me partnerët tanë në Evropë, dhe ajo që ne duam është të sigurohemi se angazhimet tona për paqen dhe sigurinë e njerëzve në rajon janë plotësuar. Por, sa i takon dobësimit të institucioneve qendrore, do të jem shumë i sinqertë, arsyeja për këtë është në të vërtetë korrupsioni. Ajo që po bën Millorad Dodik është se ai po përpiqet të gjejë rrugë për të mbrojtur pushtetin dhe paratë e tij”, ka thënë Escobar.

Në këtë intervistë, Escobar tha se SHBA-ja po punon ngushtë me Bashkimin Evropian në Ballkanin Perëndimor përfshirë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë.

Intervista e plotë do të publikohet së shpejti.