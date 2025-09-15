Ndërlidhjet

James Rubin në Gjykatën në Hagë, 15 shtator 2025.
Aktuale

Drejtpërdrejt James Rubin nis dëshminë në Gjykatën në Hagë

E përditësuar

• Mbrojtja në gjykimin e katër ish-eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës - Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi - nis më 15 shtator dëshminë para Dhomave të Specializuara në Hagë.

• Dëshmitari i parë i thirrur nga mbrojtja e Thaçit është ish-ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit, James Rubin.

• Aktakuza ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit përfshin burgosje të paligjshme, torturë, vrasje dhe persekutim - akuza që ata i kanë mohuar.


Postim i ri
10:07

Avokati i Thaçit: Do të kemi shans që të tregojmë të vërtetën

Pierre Richard Prosper, avokat i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, tha se sot do të ofrohet një mundësi për të zbuluar të vërtetën rreth ngjarjeve në Kosovë në vitin 1999.

Ai i bëri këto komente para fillimit të dëshmisë së parë të mbrojtjes nga James Rubin, ish-ndihmëssekretar i Shtetit amerikan, i thirrur nga mbrojtja e Thaçit.

“Presidenti falënderon të gjithë për mbështetjen në këtë proces. Jemi entuziastë për sot, sepse do të na jepet mundësia që të kthehemi në realitet, do të kemi një shans që ta riekzaminojmë të vërtetën se çfarë ka ndodhur në Kosovë në vitin 1999. Do të jetë fillimi i një procesi ku ju mund të shihni prova të reja që do të tregojnë që presidenti nuk është përgjegjës për akuzat që i janë bërë”, tha mes tjerash Prosper.

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.
09:56

James Rubin del në bankën e dëshmitarëve

James Rubin para Dhomave të Specializuara në Hagë.
Ish-zyrtari i lartë amerikan, James Rubin, nisi pak minuta pas orës 9:00 dëshminë para Dhomave të Specializuara në Hagë.

Ai është thirrur nga mbrojtja e Hashim Thaçit - i akuzuar për krime lufte.

Dëshmia e tij pritet të zgjasë dy deri në tri ditë.

09:45

Kujtojmë se çka është Gjykata Speciale

Dhomat e Specializuara, të njohura edhe si Gjykata Speciale, u krijuan nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2015.

Gjykata është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por ka në përbërje gjyqtarë dhe prokurorë ndërkombëtarë.

Selia e saj u vendos në Hagë për të shmangur kërcënimin e dëshmitarëve.

Ideja për ta krijuar atë lindi pasi Këshilli i Evropës miratoi një rezolutë që i bënte thirrje Kosovës të hetonte akuzat e bëra nga ish-senatori zviceran, Dick Marty, i cili, në vitin 2010, i akuzoi anëtarët e UÇK-së për krime lufte dhe trafikim organesh.

Akuzat për trafikim organesh nuk janë vërtetuar dhe nuk përfshihen në aktakuzën aktuale.

Gjykata Speciale në Hagë
09:30

Çka tha James Rubin për UÇK-në në vitin 2023?

Ish-zyrtari i lartë i Departamentit amerikan të Shtetit, James Rubin, tha në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë dy vjet më parë se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës ka evoluuar.


