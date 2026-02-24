Kurti takohet sërish me ndërkombëtarët për zbatimin e ligjeve për të huajt dhe automjetet

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me ambasadorët dhe përfaqësuesit diplomatikë të akredituar në Kosovë me të cilët ka biseduar për zbatimin e Ligjit për të huajt dhe atij për automjetet.
Ky është takimi i dytë i këtij formati, që kur se Kosova ndërmori hapa drejt zbatimit të plotë të këtyre dy ligjeve më 15 janar të këtij viti. Kurti ishte takuar me korin diplomatik vetëm një ditë pas nisjes së periudhës informuese për ligjet.
Sipas njoftimit të Qeverisë së Kosovës, Kurti i ka njoftuar ndërkombëtarët për procesin e informimit të qytetarëve për këto dy ligje dhe për aktivitetet e tjera të ndërmarra për zbatimin e plotë të tyre.
Zbatimi i plotë i ligjeve do të nisë më 15 mars dhe deri atëherë do të zhvillohet fushata informuese, që sipas Qeverisë, çdo i huaj të ketë informacione të sakta për ligjet, “ashtu që ata të jenë të njohur me të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre”.
Zbatimi i plotë i Ligjit për të huajt mund të ndikojë në funksionimin e institucioneve shëndetësore dhe arsimore serbe, pasi personat që nuk posedojnë dokumente të Kosovës duhet të kenë leje pune ose licencë për ushtrimin e veprimtarisë, për të cilën kërkesa paraqitet në Agjencinë e Punësimit të Kosovës.
Në praktikë, marrja e lejes së punës apo e licencës për arsimim mund të jetë problematike, pasi Kosova nuk i njeh institucionet e Serbisë, të cilat i konsideron paralele dhe të paligjshme.
Gjatë takimit të parë me ndërkombëtarët të zhvilluar më 16 janar, Kurti kishte deklaruar se procesi i integrimit të shëndetësisë dhe arsimit serb do të zhvillohet në koordinim me Bashkimin Evropian, duke shtuar se do të merren parasysh edhe shqetësimet e komuniteteve joshumicë.
Nga Bashkimi Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se statusi i strukturave dhe shërbimeve shëndetësore dhe arsimore që Serbia i mbështet në Kosovë do të zgjidhet në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, në përputhje me marrëveshjet e arritura dhe ligjet në fuqi të Kosovës.
Serbia në integrimin e shëndetësisë dhe të arsimit në përputhje me Marrëveshjen e Brukselit, ashtu siç bën edhe Lista Serbe - partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e autoriteteve aktuale në Beograd.
Institucionet shëndetësore dhe arsimore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë në bazë të sistemit të Serbisë dhe janë pothuajse të vetmet që autoritetet kosovare nuk i kanë mbyllur.