Serbët në Kosovë druhen nga integrimi i institucioneve të arsimit dhe shëndetësisë
Zyrtarë të Listës Serbe, përmes një deklarate, kundërshtuan integrimin e institucioneve të shëndetësisë dhe arsimit në mjediset serbe në Kosovë – që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë – pa lehtësime për qytetarët. Ata kërkuan që kjo çështje të trajtohet në dialogun e Brukselit. Disa qytetarë në Mitrovicë të Veriut, ndërkaq, i thanë Radios Evropa e Lirë se nëse këto institucione integrohen në sistemin e Kosovës kjo do të nënkuptonte largimin e tyre nga shteti.
12 shkurt 2026
6 shkurt 2026
