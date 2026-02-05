Ndërlidhjet

Aktiviteti i ri afër qendrave bërthamore iraniane në prag të bisedimeve SHBA-Iran

Teksa anijet luftarake amerikane po i afrohen Iranit, diplomatë të të dyja shteteve janë duke planifikuar nisjen e bisedimeve më 6 shkurt. Zyrtarët do t’i rinisin diskutimet për programin bërthamor të Iranit, i cili është dëmtuar nga sulmet amerikane në objektet kryesore bërthamore, në qershor të vitit të kaluar. Imazhet e reja satelitore sugjerojnë se Irani ka nisur rregullimin e disa qendrave, duke ngritur dilema të reja për ambiciet e tij bërthamore. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)

