Aktiviteti i ri afër qendrave bërthamore iraniane në prag të bisedimeve SHBA-Iran
Teksa anijet luftarake amerikane po i afrohen Iranit, diplomatë të të dyja shteteve janë duke planifikuar nisjen e bisedimeve më 6 shkurt. Zyrtarët do t’i rinisin diskutimet për programin bërthamor të Iranit, i cili është dëmtuar nga sulmet amerikane në objektet kryesore bërthamore, në qershor të vitit të kaluar. Imazhet e reja satelitore sugjerojnë se Irani ka nisur rregullimin e disa qendrave, duke ngritur dilema të reja për ambiciet e tij bërthamore. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)
30 janar 2026
