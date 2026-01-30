Një votë, dy rezultate: A pati manipulim me vota edhe në të kaluarën?
Ulje-ngritjet e konsiderueshme të partive politike në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit në Kosovë ranë shpejt në hije, kur nisi të zbulohej ajo që duket se është shkallë e gjerë e manipulimit me vota të kandidatëve për deputetë. Nga të gjitha partitë, në disa qytete. A ka ndodhur diçka e tillë në të kaluarën, pse u bë e madhe kjo punë tani? Shpjegojmë në pak minuta.
