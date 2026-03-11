Ndërlidhjet

Hezitimi ndaj vaksinave: Si po ndikon keqinformimi në Kosovë

Hezitimi ndaj vaksinave: Si po ndikon keqinformimi në Kosovë

Hezitimi ndaj vaksinave po ndikon në mbulueshmërinë me MMR-në, e cila jepet kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, në Kosovë dhe rajon. Institucionet shëndetësore paralajmërojnë për rrezikun e rikthimit të fruthit, ndërsa ekspertët theksojnë se pretendimet për lidhje me autizmin janë rrëzuar nga studime të mëdha ndërkombëtare. Çfarë tregojnë shifrat dhe pse vazhdojnë dyshimet?

