Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Shpjegojmë

Çfarë po ndodh me moshën e përdoruesve të drogave në Kosovë?

Çfarë po ndodh me moshën e përdoruesve të drogave në Kosovë? Çfarë po ndodh me moshën e përdoruesve të drogave në Kosovë?
Bashkëngjite
Çfarë po ndodh me moshën e përdoruesve të drogave në Kosovë?

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:02:55 0:00

Përdorimi i drogave në Kosovë po merr një dimension gjithnjë e më shqetësues: mosha e përdoruesve po bie. Ajo që dikur lidhej kryesisht me të rinjtë mbi 20 vjeç, sot prek edhe fëmijë të moshës 9 apo 10 vjeç. Të dhënat e institucioneve shëndetësore dhe dëshmitë nga terreni tregojnë se problemi nuk është më i izoluar, por i përhapur në gjithë vendin.

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG