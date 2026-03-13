Pse ishulli Harg është kyç për eksportet e naftës së Iranit?
Rreth 90 për qind e eksporteve të naftës së Iranit kalojnë përmes Hargut, një ishull i vogël në Gjirin Persik. Shtetet e Bashkuara raportohet se konsiderojnë marrjen nën kontroll të ishullit dhe qendrave të tij të naftës. Çfarë ndikimi mund të ketë e gjithë kjo? Shpjegojmë në pak minuta.
Përmbajtja
-
12 mars 2026
Pasojat për Kinën nga lufta në Iran
-
-
2 mars 2026
Pas Khameneit: Çfarë mund të pritet në Iran?
-
-
18 shkurt 2026
Pse po shtohen lindjet me operacion në Kosovë?
-