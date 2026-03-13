Ndërlidhjet

Pse ishulli Harg është kyç për eksportet e naftës së Iranit?

Pse ishulli Harg është kyç për eksportet e naftës së Iranit?

Rreth 90 për qind e eksporteve të naftës së Iranit kalojnë përmes Hargut, një ishull i vogël në Gjirin Persik. Shtetet e Bashkuara raportohet se konsiderojnë marrjen nën kontroll të ishullit dhe qendrave të tij të naftës. Çfarë ndikimi mund të ketë e gjithë kjo? Shpjegojmë në pak minuta.

