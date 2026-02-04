Ndërlidhjet

“U vra këtu”: Pensionisti në Donbas humb familjen gjatë një sulmi rus me dronë

Një i moshuar ukrainas po përballet me tragjedinë e humbjes së gruas dhe djalit gjatë një sulmi rus me dronë, që goditi shtëpinë e tij në qershor të vitit 2025. Mykola Meleshko ishte në gjumë kur dronët sulmuan shtëpinë e tij, duke e shkatërruar një pjesë të madhe të saj. Ai tani shpreson se ndonjë familje mund ta strehojë, pasi me vështirësi po përballon humbjen e familjarëve të tij. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Bujar Tërstena)

