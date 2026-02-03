‘Hipotermi e rëndë’: Ushtarët ukrainas përballen me të ftohtin ekstrem
Në rajonin Donjeck, afër qytetit të Pokrovskut, ushtarët ukrainas po përballen me të ftohtin ekstrem, teksa e luftojnë ushtrinë ruse. Në një qendër për trajtim traumash në rajonin e Zaporizhjas, punëtorët shëndetësorë thonë se kanë parë raste të ngrirjes apo hipotermisë së rëndë. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)
