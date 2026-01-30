Ndërlidhjet

Rajonet
Kush flet për interesat e Kosovës në Amerikë?

Kosova është e vogël, por humbjet e saj në Uashington mund të jenë të mëdha. Pa asnjë kontratë aktive lobimi për gati dy vjet, vendi rrezikon të bëhet i padukshëm për ata që vendosin në SHBA. Ndërsa institucionet shtetërore heshtin për këtë boshllëk, ekspertët paralajmërojnë se të tjerët mund ta formësojnë narrativin për Kosovën - një rrëfim që mund të mos i shkojë aspak për shtat.

