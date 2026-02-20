Ndërlidhjet

Kosova synon ekonominë e së ardhmes, por ngec në të tashmen

Kosova synon të ndërtojë një ekonomi digjitale, të mbështetur në inovacion dhe inteligjencë artificiale, duke e prezantuar veten si destinacion të ri për investime dhe teknologji. Por, ndërsa udhëheqësit flasin për këtë transformim, shumë biznese në terren përballen ende me mungesë të ujit, çmime të larta të energjisë dhe fuqi punëtore të pamjaftueshme. Ky kontrast mes ambicies dhe realitetit ngre pyetjen: a është Kosova vërtet gati për ekonominë e gjeneratës së ardhshme? (Kontribuoi: Ibrahim Berisha)

