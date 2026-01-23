Çarja transatlantike arrin deri në Kosovë
Në kohën kur raportet transatlantike po lëkunden dhe rendi ndërkombëtar po bëhet gjithnjë e më i paparashikueshëm, Rusia po rikthen Ballkanin në radar. Deklaratat e fundit të Moskës për komunikim të drejtpërdrejtë me SHBA-në ngrenë pyetjen se a rrezikon Kosova të bëhet pjesë e ndonjë pazari gjeopolitik?
-