Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Exposé

Çarja transatlantike arrin deri në Kosovë

Çarja transatlantike arrin deri në Kosovë
Bashkëngjite
Çarja transatlantike arrin deri në Kosovë

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:11:10 0:00

Në kohën kur raportet transatlantike po lëkunden dhe rendi ndërkombëtar po bëhet gjithnjë e më i paparashikueshëm, Rusia po rikthen Ballkanin në radar. Deklaratat e fundit të Moskës për komunikim të drejtpërdrejtë me SHBA-në ngrenë pyetjen se a rrezikon Kosova të bëhet pjesë e ndonjë pazari gjeopolitik?

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG