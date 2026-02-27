Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Exposé

Nga garantues në pikëpyetje: Roli i SHBA-së në KFOR

Nga garantues në pikëpyetje: Roli i SHBA-së në KFOR
Bashkëngjite
Nga garantues në pikëpyetje: Roli i SHBA-së në KFOR

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:12:19 0:00

Raportimet për një rishikim të pranisë amerikane në Evropë - përfshirë Kosovën - po shtohen. Pentagoni nuk konfirmon e as mohon ndonjë plan, duke lënë të hapur pyetjen: a mund ta mbajë Evropa stabilitetin në KFOR nëse trupat amerikane reduktohen? Ekspertët paralajmërojnë se roli amerikan në Kosovë shkon përtej aspektit ushtarak.

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG