Nga garantues në pikëpyetje: Roli i SHBA-së në KFOR
Raportimet për një rishikim të pranisë amerikane në Evropë - përfshirë Kosovën - po shtohen. Pentagoni nuk konfirmon e as mohon ndonjë plan, duke lënë të hapur pyetjen: a mund ta mbajë Evropa stabilitetin në KFOR nëse trupat amerikane reduktohen? Ekspertët paralajmërojnë se roli amerikan në Kosovë shkon përtej aspektit ushtarak.
