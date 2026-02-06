Ku është sot Ushtria e Kosovës?
Një kapitull vendimtar për sigurinë e Kosovës po arrin fazën finale: Ushtria e Kosovës. Forca e Sigurisë së vendit nisi procesin e shndërrimit në ushtri me kapacitete të plota më 2018, përkundër shqetësimeve të NATO-s. Me vetëm edhe dy vjet të mbetur deri në përfundim - sa larg ka arritur Kosova dhe sa e gatshme do të jetë ushtria e saj për të mbrojtur sovranitetin dhe qytetarët?
