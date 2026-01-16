Mandati i fortë i Kurtit - si do ta pranojnë aleatët ndërkombëtarë?
Albin Kurti doli nga zgjedhjet si lideri më i fuqishëm politik në Kosovë. Por, fuqia që vjen nga kutitë e votimit nuk garanton automatikisht ndikim edhe jashtë vendit. Pas një mandati të shënuar nga përplasje me SHBA-në dhe BE-në, ndër sfidat kryesore të Qeverisë së re do të jetë ndërveprimi me aleatët perëndimorë.
Përmbajtja
-
19 dhjetor 2025
Shansi i Kosovës për NATO mes luftës në Evropë
-
12 dhjetor 2025
Shtëpia e Bardhë “dorëzon” Ballkanin
-
-
28 nëntor 2025
Ndryshimet në botë, mundësi për Kosovën
-
-
14 nëntor 2025
“Të gjithë kundër Vetëvendosjes” - apo kështu i leverdis?