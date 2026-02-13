Si mund ta kthejë Kurti dialogun në fitore për Kosovën...
Albin Kurti nis mandatin e tretë si kryeministër i Kosovës në një kohë sfidash të thella ndërkombëtare dhe gjeopolitike. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë shihet si kyç për të siguruar besimin e aleatëve dhe përparimin e Kosovës drejt BE-së.(Kontribuuan: Arton Konushevci dhe Sandra Cvetkoviq)
Përmbajtja
-
6 shkurt 2026
Ku është sot Ushtria e Kosovës?
-
30 janar 2026
Kush flet për interesat e Kosovës në Amerikë?
-
23 janar 2026
Çarja transatlantike arrin deri në Kosovë
-
-
19 dhjetor 2025
Shansi i Kosovës për NATO mes luftës në Evropë
-
12 dhjetor 2025
Shtëpia e Bardhë “dorëzon” Ballkanin