Si mund ta kthejë Kurti dialogun në fitore për Kosovën...
Albin Kurti nis mandatin e tretë si kryeministër i Kosovës në një kohë sfidash të thella ndërkombëtare dhe gjeopolitike. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë shihet si kyç për të siguruar besimin e aleatëve dhe përparimin e Kosovës drejt BE-së.(Kontribuuan: Arton Konushevci dhe Sandra Cvetkoviq)

