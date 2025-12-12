Ndërlidhjet

Shtëpia e Bardhë “dorëzon” Ballkanin

Strategjia e Sigurisë Kombëtare e SHBA-së e vendos Evropën jashtë prioriteteve kryesore, duke i bërë vendet e Ballkanit Perëndimor më të cenueshme, sipas vëzhguesve. Përgjegjësia kryesore për stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të këtij rajoni tani kalon te BE-ja, thonë ish-diplomatët Daniel Fried dhe Wolfgang Petritsch. Por Kongresi amerikan, në të njëjtën kohë, po shtyn përpara edhe Aktin e Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare, i cili bie ndesh me Strategjinë Kombëtare dhe synon të forcojë angazhimin ushtarak të SHBA-së në Evropë.

