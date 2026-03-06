Kosova në linjën indirekte të konfliktit mes SHBA-së dhe Iranit
Kur fuqitë e mëdha hyjnë në luftë, askush nuk është vërtet larg. Kosova mbështeti SHBA-në në operacionin kundër Iranit, duke riafirmuar besnikërinë ndaj aleancës perëndimore dhe duke dënuar regjimin iranian. Ekspertët ushtarakë, edhe pse nuk e shohin Kosovën si cak prioritar të Teheranit, paralajmërojnë se vendi nuk është i imunizuar: kërcënimet terroriste, sulmet kibernetike dhe radikalizimi mbeten realë.
