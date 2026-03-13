Kosova teston fatin e vet ndërkombëtar
Pa një kompromis të shpejtë, Kosova rrezikon të mbahet jashtë skenës ndërkombëtare. Analistët paralajmërojnë se kriza e re politike minon kredibilitetin e vendit te SHBA-ja, Bashkimi Evropian dhe partnerët tjerë ndërkombëtarë, duke kërcënuar ndihmat jetike, integrimin euro-atlantik dhe aftësitë e tij për të ndjekur prioritetet strategjike.
