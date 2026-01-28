“Turp të keni”: Vuçiq qorton ministrat

Ndërlidhjet

Një seancë e jashtëzakonshme e Qeverisë së Serbisë, e mbajtur më 25 janar, u paralajmërua si “seancë tematike për çështje strategjike”. Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, tha se do të diskutoheshin dy kërkesa të SHBA-së për partneritetin strategjik, por ato nuk u përmendën fare. Në vend të tyre, seanca u dominua nga pyetjet dhe qortimet e Vuçiqit ndaj zyrtarëve shtetërorë. (Përgatitën: Valona Tela & Bujar Tërstena)

