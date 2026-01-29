Dalin pamjet e shtypjes brutale të protestave në Iran, pavarësisht bllokimit të internetit
Pavarësisht bllokimit të internetit në gjithë Iranin, disa video tashmë kanë depërtuar përtej kufijve dhe tregojnë për dorën e hekurt të pushtetit. Iranianët i kanë treguar Radios Evropa e Lirë se si forcat e sigurisë kanë shtënë me armë zjarri dhe i kanë arrestuar mijëra persona, para se qetësia të kthehej nëpër rrugët e Iranit. Shtetet e Bashkuara tashmë i kanë zhvendosur aeroplanët luftarakë dhe një aeroplanmbajtëse afër Iranit, duke e rritur mundësinë për ndërhyrje ushtarake. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)
Përmbajtja
-
-
28 janar 2026
“Turp të keni”: Vuçiq qorton ministrat
-
-
-
-