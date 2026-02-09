Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Prokuroria kërkon 180 vjet burgim për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin

Prokuroria kërkon 180 vjet burgim për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin
Bashkëngjite
Prokuroria kërkon 180 vjet burgim për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:33 0:00

Në Gjykatën Speciale, në Hagë, më 9 shkurt nisi procesi i shpalosjes së deklaratave përmbyllëse në rastin kundër ish-eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Pas përmbylljes së deklaratave, i takon trupit gjykues që të marrë një vendim brenda tre muajsh.

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG