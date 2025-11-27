Kurti: Municionet e para ‘Made in Kosova’ do të prodhohen në fund të vitit 2026

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, tha se municionet e para të fabrikës së municioneve që do të ndërtohet në Gjakovë do të prodhohen në fund të vitit 2026.
Qeveria në detyrë e Kosovës më 27 nëntor miratoi kërkesën për shpronësimin e pronave të ish-kombinatit bujqësor Ereniku, për ndërtimin e zonës industriale në Jahoc të Gjakovës, ku do të ndërtohet fabrika e municioneve.
“Me këtë hapim rrugë në terren ndërtimit të fabrikës së municioneve, të parës së llojit të saj në Kosovë që do t’i shërbejë ushtrisë sonë, do ta rrisë sigurinë tonë dhe do t’i ngrehë edhe më tej kapacitetet tona mbrojtëse”, tha Kurti në fillim të mbledhjes.
Nëntorin e vitit të kaluar, Qeveria kishte njoftuar për nisjen e procesit për hapjen e një fabrike për prodhimin e municionit dhe për laboratorë për dizajnimin e fluturakeve pa pilotë, të njohura si dronë.
Dhjetorin e po atij viti, Qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje me prodhuesin turk të industrisë Makine ve Kimya Endüstrisi, për themelimin e një fabrike të municioneve në Kosovë.
“Ndërtimi i kësaj fabrike, për të cilin kemi kontratë të nënshkruar me prodhuesin turk MKE, do të përfundojë brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municioneve, kjo zonë industriale do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojmë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarakë dhe civilë ‘Made in Kosova’”, tha Kurti.
Ai tha se gjatë mandatit katërvjeçar, Forca e Sigurisë së Kosovës që sot shënon ditën e saj, është pajisur me pajisje moderne. Gjatë kësaj periudhe, mbi 430 milionë euro kanë shkuar për blerje të armatimit për FSK-në.
Viteve të fundit, Kosova ka rritur buxhetin për mbrojtje dhe së voni vendi ka pranuar dronë, autoblinda dhe pajisje të tjera që i ka blerë nga prodhues të ndryshëm amerikanë.
FSK-ja është aktualisht në proces të transformimit në ushtri të rregullt. Deri në fund të këtij procesi, më 2028, FSK-ja pritet t’i ketë mbi 7.500 pjesëtarë aktivë dhe rezervistë nga mbi 4.000 sa i ka aktualisht.