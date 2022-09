Vuçiq pretendon se Kosova “fshehurazi po merr veriun“

Më 1 shtator, qytetarë të Kosovës dhe ata të Serbisë, nisën kalimin e kufirit midis dy shteteve me kartat e identifikimit të shteteve të tyre përkatëse. Pas 11 vjetësh, Serbia nga 1 shtatori nuk do t’i pajisë në kufi shtetasit e Kosovës me dokumentin për hyrje/dalje, që zhvlerësonte dokumentet e Kosovës. As Kosova nuk do të lëshojë një dokument të tillë. Palët arritën këtë marrëveshje më 27 gusht, pas ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara.