Balotazhi i zgjedhjeve lokale në Kosovë përmes fotografive

Qytetarët në 18 komuna të Kosovës po votojnë të dielën në balotazh për t’i zgjedhur kryetarët e komunave të veta përkatëse, pasi këto komuna nuk arritën ta zgjedhin kryetarin në rundin e parë të zgjedhjeve lokale më 12 tetor.

Mbi 1 milion qytetarë në këto komuna kanë të drejtë vote në këtë rund të zgjedhjeve lokale.

Në këtë rund, gara shihet si test i fuqisë së partive në nivel lokal, por edhe si tregues i prirjeve të ardhshme në skenën qendrore.

Komunat ku po zhvillohet balotazhi janë: Prishtina, Prizreni, Peja, Juniku, Dragashi, Gjakova, Kaçaniku, Fushë Kosova, Mitrovica e Jugut, Rahoveci, Suhareka, Gjilani, Vitia, Vushtrria, Obiliqi, Klina, Mamusha dhe Kllokoti.

Një grua duke hedhur votën në balotazhin për kryetar komune në një qendër votimi në Prishtinë, 9 nëntor 2025.
Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Hajrullah Çeku, voton në balotazhin e 9 nëntorit në Prishtinë.
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, shihet duke pirë kafe bashkë me kandidatin e partisë së tij Lëvizja Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Hajrullah Çeku (i pari djathtas), në një kafene në kryeqytet, pak kohë pasi që të dy votuan në balotazhin e 9 nëntorit.
Një burrë duke hedhur votën në balotazhin për kryetar komune në një qendër votimi në Prishtinë, 9 nëntor 2025.
Bujar Tërstena

Bujar Tërstena është kameraman dhe montazhier i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.

