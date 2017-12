Bizneset prodhuese – mes barrierave dhe masave lehtësuese

Lehtësirat për bizneset prodhuese që janë paralajmëruar nga Qeveria e Kosovës për vitin 2018, nga përfaqësues të bizneseve po konsiderohen të nevojshme, por jo të mjaftueshme për t’i bërë më konkurrente prodhimet nga Kosova.

Bizneset prodhuese në Kosovë nga 1 janari i viti 2018 do të lirohen nga tatimi doganor për lëndën e parë, gjysmë produktin, linjat e prodhimit si dhe nga pajisjet e teknologjisë informative.

Ministria e Financave ka njoftuar bizneset se përveç këtyre lehtësirave, që do të kenë bizneset vendore në vitin 2018, po ashtu nuk do të ketë asnjë tatim të ri si dhe nuk do të ketë rritje të tatimeve ekzistuese.

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë masat lehtësuese të paralajmëruara nga Qeveria do të duhet të jenë në funksion të zhvillim ekonomik.

“Është një hap i një rëndësie substanciale, por nuk duhet të kënaqemi vetëm me këto masa. Besoj që nuk është një pikë, por është një presje që duhet të vazhdohet dialogu profesional dhe të bëhet garë në krijimin e lehtësirave dhe jo barrierave për të bërë biznes në Kosovë”, thotë Gërxhaliu.

Ai thekson po ashtu se nuk mund të ketë zhvillim ekonomik vetëm me lehtësira nëse nuk ka sundim të rendit dhe ligjit në vend.

Prodhuesit në Kosovë, vazhdimisht u kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të rritur eksportin.

Strategjia e orientuar drejt rritjes së eksportit ishte theksuar se duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit.

Drejtori ekzekutiv i Klubit të Prodhuesve të Kosovës, Astrit Panxha thotë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e vendit do të duhej të vazhdojnë të ndërmarrin masa shtesë për përmirësimin e kushteve të prodhimit, pasi që vetëm në këtë mënyrë do të ndikohet të rritet prodhimi vendor.

“Largimi i tarifave doganore për lëndë të parë në procesin e prodhimit është një vendim i duhur, pasi që prodhuesit vendorë deri më sot nuk kanë qenë konkurrent, pasi që e kanë paguar këtë tarifë gjë që vendet e rajonit nuk e zbatojnë. A janë këto masa të mjaftueshme, jo nuk janë, por prodhuesit vendorë kanë nevojë ende të stimulohen”, thotë Panxha.

Një nga problemet më të cilat ballafaqohen bizneset prodhuese në Kosovës, e që kërkon adresim urgjent, shton Panxha, është furnizimi me energji elektrike.

Dëmet që i shkaktohen prodhuesve nga sektori i energjisë, sipas tij janë rreth 300 milionë euro në vit. Kjo pengesë, thotë Panxha, bënë që prodhimet vendore të mos jenë konkurrente sa duhet.

Sidoqoftë, me gjitha vështirësitë, Panxha tregon se produktet vendore kanë arritur të jenë prezent në tregun rajonal dhe më gjerë.

“Në tregjet e Bashkimit Evropian kemi rritje të vazhdueshme të produkteve të Kosovës. Besojmë që edhe në të ardhmen do të kemi përmirësim të bilancit tregtar. Produktet e Kosovës më lehët depërtojnë në Bashkimin Evropian sesa në vendet e rajonit, për shkak se vendet e rajonit nuk janë duke zbatuar politika jo të drejta tregtare dhe po vështirësojnë eksportin e produkteve të Kosovës”, thotë Panxha.

Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar, sipas të dhënave të vitit 2016 ishte shumë i ulët, me rreth 310 milionë euro, kurse importi afër 3 miliardë euro.