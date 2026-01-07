Bosnja shprehet e gatshme për të dërguar trupa paqeruajtëse në Gazë

Presidenca e Bosnje e Hercegovinës - e cila mbikëqyr Forcave e Armatosura të Bosnjës - është pajtuar në parim për vendosjen e trupave boshnjake në Rripin e Gazës si pjesë e misionit paqeruajtës të Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit.
Ministri i Mbrojtjes i Bosnjës duhet t’i njoftojë Shtetet e Bashkuara për gatishmërinë e Bosnjës për të dërguar anëtarë të Forcave të Armatosura të Bosnjës në misionin e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit në Gazë, sapo të ketë përfunduar procedura ligjore lidhur me këtë vendim.
“Ministri i Mbrojtjes i Bosnje e Hercegovinës është i ngarkuar me kryerjen e procesit të emërimit të përfaqësuesit ushtarak të Bosnje e Hercegovinës në misionin e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit në Gazë dhe paraqitjen e një propozimi për vendim për emërimin e tij në Presidencën e Bosnje e Hercegovinës”, thuhet në vendimin e Presidencës së Bosnjës.
Këshilli i Ministrave i Bosnjës është gjithashtu i ngarkuar me detyrën që t’ia paraqesë Presidencës së Bosnjës një vlerësim mbi arsyen e pjesëmarrjes së anëtarëve të Forcave të Armatosura të Bosnjës në misionin e paqeruajtës në Gazë.
Më 17 nëntor të vitit të kaluar, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e miratoi një rezolutë të hartuar nga SHBA-ja, e cila mbështet planin e presidentit Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës.
Rezoluta autorizon gjithashtu këtë Forcë Ndërkombëtare të Stabilizimit për enklavën palestineze.
Izraeli dhe grupi palestinez Hamas - i cili është i shpallur organizatë terroriste nga SHBA dhe fuqi të tjera - kanë rënë dakord për fazën e parë të planit 20-pikësh të Trumpit për Gazën, një armëpushim në luftën e tyre dyvjeçare dhe një marrëveshje për lirimin e pengjeve.
Megjithatë, rezoluta e OKB-së shihet si thelbësore për legjitimimin e organit të përkohshëm qeverisës dhe ofrimin e garancive për vendet që po shqyrtojnë dërgimin e trupave në Gazë.
Teksti i rezolutës thotë se shtetet anëtare mund të marrin pjesë në Komitetin e Paqes të kryesuar nga Trumpi, i cili është menduar si një organ kalimtar që do të mbikëqyrë rindërtimin dhe rimëkëmbjen ekonomike të Gazës.
Ndërsa, detyra e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit është të sigurojë procesin e demilitarizimit të Gazës, duke përfshirë shkatërrimin e armëve dhe infrastrukturës ushtarake.
Rezoluta është pjesë e fazës së dytë të planit të paqes të administratës Trump për Gazën.
Faza e dytë parashikon krijimin e një administrate kalimtare (Komiteti i Paqes), fundin e sundimit të Hamasit në Gazë dhe demilitarizimin e plotë të enklavës, të cilën Hamasi ende nuk e ka pranuar.
Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit do të vendoset në marrëveshje me Izraelin dhe Egjiptin, dhe SHBA-ja është në bisedime me disa vende për pjesëmarrjen në mision, pa dërguar trupa amerikane.
Vendet e përmendura deri më tani përfshijnë Indonezinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjiptin, Katarin dhe Turqinë.
Rezoluta gjithashtu ofron mbështetje financiare për rindërtimin e Gazës përmes Bankës Botërore dhe një fondi të posaçëm.
Forcat e Armatosura të Bosnjës kanë marrë pjesë më parë në misione paqeruajtëse në të gjithë botën dhe aktualisht tre anëtarë janë në Republikën e Afrikës Qendrore.