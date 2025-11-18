Këshilli i Sigurimit i OKB-së e miraton rezolutën për planin e Trumpit për Gazën

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e miratoi të hënën në orët e vona një rezolutë të hartuar nga Shtetet e Bashkuara, e cila e mbështet planin e presidentit Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës.
Rezoluta gjithashtu autorizon një forcë ndërkombëtare për stabilizim në enklavën palestineze.
Izraeli dhe grupi palestinez i shpallur terrorist nga SHBA dhe fuqi të tjera, Hamas, u pajtuan muajin e kaluar për fazën e parë të planit 20-pikësh të Trumpit për Gazën - një armëpushim në luftën e tyre dyvjeçare dhe një marrëveshje për lirimin e pengjeve.
Por, rezoluta e OKB-së shihet si thelbësore për ta legjitimuar një organ të përkohshëm qeverisës dhe për t’iu ofruar garanci vendeve që po shqyrtojnë dërgimin e trupave në Gazë.
Teksti i rezolutës thotë se shtetet anëtare mund të marrin pjesë në Bordin e Paqes të kryesuar nga Trumpi, i konceptuar si një autoritet tranzitor që do ta mbikëqyrte rindërtimin dhe rimëkëmbjen ekonomike të Gazës.
Ai gjithashtu autorizon forcën ndërkombëtare të stabilizimit, e cila do të siguronte procesin e çmilitarizimit të Gazës, përfshirë shkatërrimin e armëve dhe infrastrukturës ushtarake.
Hamas, në një komunikatë, e përsëriti se nuk do të çarmatoset dhe argumentoi se lufta e tij kundër Izraelit është qëndresë legjitime.
“Rezoluta vendos një mekanizëm të kujdestarisë ndërkombëtare mbi Rripin e Gazës, të cilin populli ynë dhe fraksionet tona e kundërshtojnë”, tha Hamas në komunikatën e lëshuar pas miratimit të rezolutës.
Mike Waltz, ambasadori amerikan në OKB, tha se rezoluta, e cila përfshin planin 20-pikësh të Trumpit si aneks, “hap një rrugë të mundshme drejt vetëvendosjes për palestinezët ... ku në vend të raketave do të ketë degë të ullirit dhe ku ekziston mundësia për t’u pajtuar për një horizont politik”.
Rusia, e cila ka të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit, e kishte lënë të hapur më herët mundësinë e kundërshtimit, por u përmbajt nga votimi, duke lejuar që rezoluta të kalojë.
Ambasadorët e Rusisë dhe Kinës në OKB, që gjithashtu u përmbajtën, u ankuan se rezoluta nuk i jep OKB-së rol të qartë në të ardhmen e Gazës.
“Në thelb, këshilli po i jep bekimin e tij një nisme amerikane bazuar në premtimet e Uashingtonit, duke i dhënë kontroll të plotë mbi Rripin e Gazës Bordit të Paqes dhe ISF-së (forcës ndërkombëtare të stabilizimit), modalitetet e të cilave nuk i dimë ende”, tha ambasadori rus Vasily Nebenzya pas votimit.
Autoriteti Palestinez e përshëndeti rezolutën dhe tha se është i gatshëm të marrë pjesë në zbatimin e saj.
Diplomatët thanë se mbështetja e autoritetit për rezolutën javën e kaluar ishte vendimtare për të parandaluar veton ruse.
Trump e festoi votimin si “një moment me përmasa vërtet historike” në një postim në rrjetet sociale.
“Anëtarët e Bordit dhe shumë njoftime të tjera emocionuese do të bëhen publike në javët në vijim”, shkroi ai.
“Rruga” drejt shtetësisë
Rezoluta është bërë e diskutueshme në Izrael sepse përmend mundësinë e shtetësisë palestineze në të ardhmen.
Teksti i rezolutës thotë se “mund të jenë krijuar më në fund kushtet për një rrugë të besueshme drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze”, pasi Autoriteti Palestinez të ketë zbatuar një program reformash dhe rindërtimi i Gazës të ketë shënuar përparim.
“Shtetet e Bashkuara do të krijojnë dialog midis Izraelit dhe palestinezëve për të arritur pajtueshmëri për një horizont politik për bashkëjetesë paqësore dhe të begatë”, thuhet në dokument.
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, nën presion nga anëtarët e krahut të djathtë të Qeverisë së tij, tha të dielën se Izraeli vazhdon të jetë kundër një shteti palestinez dhe premtoi se do ta çmilitarizojë Gazën “në mënyrën e lehtë ose të vështirë”.