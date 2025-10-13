Ndërlidhjet

Botë

Drejtpërdrejt Në Gazë nis dorëzimi i pengjeve të para izraelite

• Sot pritet të lirohen pengjet izraelite që kanë qenë në duart e Hamasit – grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera - prej tetorit të vitit 2023.

• Në këmbim, Izraeli do t’i lirojë 250 palestinezë dhe mbi 1.700 të ndaluar tjerë.

• Presidenti amerikan, Donald Trump do të arrijë në Izrael këtë mëngjes dhe më pas do të niset në Egjipt, në një samit ku do të marrin pjesë mbi 20 liderë botërorë.

• Gjatë rrugës në rajon, Trump deklaroi se “lufta ka marrë fund” në Gazë.

Postim i ri
08:23

Irani nuk merr pjesë në samit, pavarësisht ftesës

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka bërë të ditur se nuk do të marrë pjesë në samitin për paqe në Egjipt, pasi refuzon të “angazhohet me homologët” që i sulmojnë njerëzit e Iranit.

Më herët gjatë këtij viti, në qershor, Izraeli pati nisur sulme ndaj objekteve ku ruhen raketat iraniane, duke e nxitur Iranin të hakmerret me raketa dhe dronë drejt qendrës së Izraelit.

Më pas, edhe Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme kundër programit bërthamor të Teheranit.

Megjithatë, ministri iranian ka thënë se vendi i tij e mirëpret çdo iniciativë që i jep fund konfliktit në Gazë.

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi.
08:16

Kush do të marrë pjesë në samitin për paqe në Gazë?

Samiti do të mbahet në Egjipt.

Presidenti amerikan, Donald Trump dhe ai i Egjiptit, Abdul Fattah al-Sisi do të jenë në krye të bisedimeve.

Në mesin e liderëve tjerë janë: kryeministri britanik, Keir Starmer, presidenti francez, Emmanuel Macron, kancelari gjerman, Friedrich Merz, kryeministrja italiane, Giorgia Meloni dhe kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez.

Në takim do të marrë pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres.

Aty pritet të jetë edhe presidenti i Autoritetit Palestinez, Mahmoud Abbas, për ta finalizuar marrëveshjen që i jep fund luftës në Gazë, ka bërë të ditur zyra e tij.

08:09

Lirohen shtatë pengjet e para

Hamasi e konfirmon se i ka dorëzuar shtatë pengjet e para.

Më vonë gjatë ditës pritet të lirohen 13 pengjet tjera të gjalla, plus 28 pengje tjera izraelite – 26 tashmë të vdekur dhe fati i dy të tjerëve nuk dihet.

Armëpushimi dhe këmbimi i pengjeve dhe të burgosurve ndodh pas dy vjetësh luftë që është zgjeruar në konflikt rajonal – me përfshirje të Iranit, Jemanit dhe Libanit – dhe i cili ekspertët besojnë se e ka riformësuar Lindjen e Mesme.

08:00

Përshëndetje të nderuar lexues,

Po e nisim këtu raportimin në kohë reale mbi zhvillimet në Lindje të Mesme, ku pritet të bëhen hapat e parë drejt paqes në konfliktin mes Izraelit dhe palestinezëve.

Shumë shpejt pritet të nisë dorëzimi i pengjeve izraelite nga ana e Hamasit – grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera.

Në këmbim, Izraeli do t’i lirojë mijëra palestinezë që mban në burgjet e veta.

Gjatë ditës rajonin e viziton presidenti amerikan, Donald Trump i cili e ka ndërmjetësuar marrëveshjen për dhënien fund të konfliktit në Gazë.

Qëndroni me ne!

Shfaq më shumë

