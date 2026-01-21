I akuzuari për vrasjen e Shinzo Abes dënohet me burgim të përjetshëm

I akuzuari për vrasjen e ish-kryeministrit të Japonisë, Shinzo Abe, u shpall fajtor dhe u dënua me burgim të përjetshëm të mërkurën, më shumë se tre vjet pasi kjo vrasje tronditi botën.
Të shtënat detyruan Japoninë që të shqyrtonte lidhjet e dyshuara mes ligjvënësve të njohur konservatorë dhe një sekti të fshehtë, Kishës së Unifikimit.
Gjykatësi Shinichi Tanaka shpalli dënimin në një gjykatë në qytetin Nara.
Tetsuya Yamagami, 45 vjeç, u përball me akuza përfshirë vrasjen dhe shkeljen e ligjit për kontrollin e armëve, pasi përdori një armë të prodhuar në mënyrë artizanale për të vrarë udhëheqësin më jetëgjatë të Japonisë, teksa Abe po mbante një fjalim në një tubim zgjedhor në korrik të vitit 2022.
Në nisje të gjykimit në tetor të vitit të kaluar, Yamagami e pranoi akuzën për vrasje. Megjithatë, sipas raportimeve mediale, ai mohoi disa nga akuzat e tjera.
Sipas sistemit ligjor japonez, gjykimi vazhdon edhe nëse i pandehuri e pranon fajësinë.
Prokurorët kërkuan që Yamagami të dënohej me burgim të përjetshëm, pasi e cilësuan vrasjen si “të paprecedent në historinë tonë të pasluftës”, duke theksuar se kjo ngjarje kishte “pasoja jashtëzakonisht serioze” për shoqërinë.
Versioni japonez i burgimit të përjetshëm lë të hapur mundësinë e lirimit me kusht, ndonëse në praktikë, sipas ekspertëve, shumë të dënuar vdesin teksa vuajnë dënimin.
Në hapjen e gjykimit, prokurorët argumentuan se motivi i të pandehurit për të vrarë Aben buronte nga dëshira e tij për të njollosur Kishën e Unifikimit.
Gjyqi, i cili zgjati disa muaj, nxori në pah se si donacionet e nënës së tij ndaj Kishës e kishin çuar familjen në falimentim dhe se si i dënuari kishte arritur të besonte se “politikanë me ndikim” po e ndihmonin sektin të lulëzonte.
Abe kishte marrë pjesë në aktivitete të organizuara nga disa prej grupeve të Kishës.
Yamagami “mendonte se nëse do të vriste dikë aq me ndikim sa ish-kryeministri Abe, mund të tërhiqte vëmendjen e publikut ndaj Kishës dhe të nxiste kritika publike kundër saj”, tha një prokuror gjatë gjykimit në Nara, në perëndim të Japonisë në muajin tetor.
Kisha e Unifikimit u themelua në Korenë e Jugut në vitin 1954, ndërsa anëtarët e saj janë quajtur me nofkën “Moonët”, sipas emrit të themeluesit Sun Myung Moon.
Në kërkesën për lehtësim të dënimit, ekipi mbrojtës i të akuzuarit tha se ai kishte përjetuar “abuzim fetar” gjatë rritjes, që derivonte nga besimi ekstrem i nënës së tij në Kishën e Unifikimit.
Hetimet pas vrasjes së Abes çuan në zbulime të lidhjeve të ngushta mes Kishës dhe shumë ligjvënësve konservatorë të Partisë Liberale Demokratike në pushtet, duke shtyrë katër ministra që të jepnin dorëheqje.
Më 2020, Yamagami kishte nisur që të krijonte një armë zjarri artizanale, të cilën e kishte testuar në zona malore.
Sipas prokurorëve, një gjë e tillë tregon se sulmi ndaj Abes ishte i “paramenduar”.
Vrasja e ish-kryeministrit Abe ndezi alarmin në Japoni, shtet që ka disa nga ligjet më të rrepta për kontrollin e armëve në botë.