Qindra metra katrorë dhe punime pa leje: Çfarë po ndërtohet në pronën e Radoiçiqit në Beograd?

Në një parcelë në Beograd, e cila lidhet me organizatorin e sulmit të armatosur në Banjskë, Millan Radoiçiq, janë ndërtuar qindra metra katrorë. Por, punimet nuk janë raportuar, tregon një hulumtim i Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Një shtëpi luksoze dykatëshe, me pishinë dhe oborr të rregulluar, ka “mbirë” në një truall prej 40 ari në një lagje elitare të Beogradit.
E rrethuar me mure të larta, shtëpia ndodhet pranë ambasadave dhe vilave që janë nën mbrojtjen shtetërore.
Megjithatë, në regjistrin e ndërtimeve në Serbi nuk gjenden të gjitha lejet e nevojshme për ndërtimin e kësaj shtëpie.
Inspektoratet qytetare dhe republikane nuk i janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse i kanë kontrolluar këto punime.
Parcela në lagjen Dedinje, më herët, ka qenë e regjistruar si “pasuri e përbashkët bashkëshortore” e Millan dhe Ema Radoiçiqit. Megjithatë, pronare aktuale është vetëm ajo.
Në dëshminë para autoriteteve të Kosovës, të cilat e kërkojnë Millan Radoiçiqin për organizimin e sulmit të armatosur në fshatin Banjskë, Ema Radoiçiq ka deklaruar se është divorcuar prej tij.
Ata kanë dy fëmijë së bashku.
Kush janë fqinjët e parë të Ema Radoiçiqit?
Ema Radoiçiq nuk u është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë përmes email-it, lidhur me financimin dhe ndërtimin e vilës, si dhe marrëdhëniet e saj me Millan Radoiçiqin.
Siç mund të shihet në kadastër, fqinje e saj e parë në Dedinje është Lilana Bozhoviq, bashkëshortja e Zvonko Vesellinoviqit - ish-partner biznesi i Radoiçiqit, gjithashtu me origjinë nga veriu i Kosovës.
Bashkëshortja e Vesellinoviqit po ndërton një vilë prej rreth 3.000 metrash katrorë, ndërsa vlera fillestare e punimeve tejkalon 3.5 milionë euro.
Si Radoiçiq, ashtu edhe Vesellinoviq janë nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, për shkak të akuzave për krim të organizuar dhe korrupsion.
Autoritetet e Kosovës i ngarkojnë ata me vepra të rënda penale, përfshirë vrasjen e politikanit nga veriu i Kosovës, Oliver Ivanoviq.
Megjithatë, Serbia nuk u kushton vëmendje këtyre akuzave, e as sanksioneve ndërkombëtare.
Ngjashëm, ajo injoron edhe aktakuzën ndaj Radoiçiqit në Kosovë për sulmin në Banjskë.
Për çfarë akuzohet Radoiçiq?
Radoiçiq ka pranuar se ka organizuar sulmin në fshatin Banjskë, më 24 shtator 2023.
Në atë sulm është vrarë një polic i Kosovës dhe tre të tjerë janë plagosur.
Më pas, në shkëmbimin e zjarrit që ka pasuar, janë vrarë edhe tre sulmues të nacionalitetit serb.
Autoritetet në Kosovë kanë ngritur aktakuzë kundër Radoiçiqit dhe 44 personave të tjerë.
Ai akuzohet për terrorizëm dhe për vepra të rënda kundër rendit kushtetues të Kosovës. Konkretisht, akuzohet se ka qenë në krye të një “grupi terrorist” që ka tentuar, me dhunë dhe armë të rënda, ta ankesonte veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, dhe ta bashkonte me Serbinë.
Në Serbi ende nuk është ngritur ndonjë aktakuzë, edhe pse që në vitin 2023 - në ditët e para pas sulmit në Banjskë - ka nisur një hetim.
Serbia, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe institucionet e saj, e ngarkon Radoiçiqin me veprën e mbajtjes dhe trafikimit të paligjshëm të armëve, si dhe me vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme.
Çfarë përfshihet në 2.300 metra katrorë?
Radio Evropa e Lirë në Beograd ka analizuar Regjistrin Qendror të Procedurave të Bashkuara për dhënien e lejeve ndërtimore (CEOP).
Në këtë bazë gjenden të gjitha dokumentet publike që i lëshojnë organet shtetërore të Serbisë, gjatë ndërtimit, në mënyrë që objektet të jenë ligjore.
Sipas kësaj baze, punimet në parcelën e Ema Radoiçiqit zyrtarisht nuk kanë filluar ende.
Por, gjendja në terren është ndryshe.
Nga pamjet që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, shihet një vilë dykatëshe e ndërtuar, një pishinë dhe një oborr i rregulluar me gjelbërim.
Megjithatë, dokumentet tregojnë se Sekretariati për Urbanizëm i Qytetit të Beogradit, më 16 mars, i ka ofruar kushtet e lokacionit për ndërtim në parcelën në Dedinje.
Ky është vetëm hapi i parë në procedurë.
Këto kushte përcaktojnë se çfarë dhe si lejohet të ndërtohet.
Hapi i radhës është marrja e lejes ndërtimore.
Sipas të dhënave nga kushtet e miratuara të lokacionit, vila duhet të ketë rreth 2.300 metra katrorë - me pjesë nëntokësore, përdhesë dhe dy kate.
Pjesa mbi tokë e vilës, sipas këtyre të dhënave, është rreth 1.500 metra katrorë.
Në dokument nuk është e qartë se çfarë është planifikuar të ndërtohet në qindra metra katrorë të pjesës nëntokësore, përveç shtatë vendeve për parkim.
Po ashtu, në regjistrin qendror ende nuk ekziston leje ndërtimore e vlefshme për këtë objekt.
Edhe pse Radio Evropa e Lirë në terren ka gjetur një vilë dhe pishinë tashmë të ndërtuar, në bazë nuk ka as dokument për fillimin e punimeve.
Paraqitja e fillimit të punimeve është e domosdoshme, sepse pa të ndërtimi konsiderohet i paligjshëm.
Më pas duhet të dorëzohet njoftimi për përfundimin e themeleve, për të siguruar që objekti nuk i ka tejkaluar përmasat e lejuara.
As ky dokument nuk gjendet në bazë.
Pastaj duhet të raportohet edhe përfundimi i punimeve pranë institucioneve përkatëse, dhe më pas të bëhen kërkesat për lidhje me infrastrukturën komunale - rrjetin elektrik, ujësjellësin dhe kanalizimin.
Hapi i fundit është kërkesa për leje përdorimi, pa të cilën objekti nuk mund të regjistrohet në kadastër.
Pompa e ngrohjes dhe një shkresë e Ministrisë së Mbrojtjes
Në parcelën në pronësi të Ema Radoiçiqit ka ekzistuar një leje ndërtimi, e vlefshme për një vilë prej rreth 1.500 metrash katrorë - me pishinë dhe nëntë vende parkimi në hapësirë të hapur.
Kjo leje është lëshuar në shkurt të vitit 2024.
Vlera e parashikuar e ndërtimit të kësaj vile, sipas lejes ndërtimore, ishte rreth 2.7 milionë euro.
Megjithatë, pamjet satelitore, të analizuara nga Radio Evropa e Lirë, tregojnë se punimet në këtë parcelë kanë filluar edhe para lëshimit të lejes ndërtimore.
Më pas, në korrik të vitit 2025, pronarja ka kërkuar ndryshimin e lejes, përkatësisht rritjen e përmasave të shtëpisë dhe instalimeve.
Kjo kërkesë është refuzuar, “sepse nuk ka qenë në përputhje me kushtet e dhëna të lokacionit”.
Prandaj, ajo ka kërkuar kushte të reja lokacioni. Dhe është refuzuar dy herë.
Herën e parë, në shtator të vitit 2025, për shkak të “mungesave në përmbajtjen e zgjidhjes ideore” të objektit banesor.
Herën e dytë është refuzuar në dhjetor të vitit 2025. Si arsye për refuzim është përmendur edhe një shkresë e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë.
Në këtë zonë, ku po ndërtohet vila luksoze, gjenden shumë objekte ushtarake që janë nën mbrojtje të posaçme.
Për këtë arsye, leja e Ministrisë së Mbrojtjes është e domosdoshme, sepse bëhet fjalë për një “zonë rreth komplekseve, objekteve dhe infrastrukturës ushtarake”.
Problemi është shfaqur për shkak të një pompe të ngrohjes që do të përdorej për vilën.
Në shkresë, Ministria ka theksuar se në atë lokacion “ndalohet shpimi i tokës dhe punimet ndërtimore në thellësi mbi dhjetë metra”.
Për këtë arsye, ata kanë kërkuar të sqarohet se në çfarë thellësie do të kryhen punimet për instalimin e pompës së ngrohjes.
“Gjatë kryerjes së punimeve tokësore, pra gjatë çdo shpimi apo gërmimi, është e detyrueshme të mundësohet prania e personave përgjegjës nga Ushtria e Serbisë”, thuhet në shkresë.
Ministria e Mbrojtjes ka kërkuar, gjithashtu, që krejt dokumentacioni teknik t’i dorëzohet për shqyrtim dhe mendim, gjatë gjithë procesit deri në dhënien e lejes ndërtimore.
Po ashtu, në rast të nevojës për rikonstruksion apo adaptim të objektit, kërkohet pëlqimi i saj.
“Pas dorëzimit të dokumentacionit të plotësuar teknik, Ministria e Mbrojtjes do ta shqyrtojë sërish kërkesën tuaj”, thuhet në dokumentin me të cilin i është refuzuar kërkesa Ema Radoiçiqit.
Kërkesa e re është dorëzuar më 24 shkurt të këtij viti dhe është miratuar më 16 mars.
Megjithatë, inspektoratet kompetente nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë dalë në terren dhe kanë përcaktuar se një vilë është ndërtuar tashmë në truallin, për të cilin ato lëshojnë leje ndërtimi.
Më herët “pasuri e përbashkët bashkëshortore”
Millan Radoiçiq, pasi ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Banjskë, është transferuar në Serbi, me adresë të regjistruar në Beograd.
Ai, atëkohë, ka dhënë dorëheqje nga posti i nënkryetarit të Listës Serbe - partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar.
Autoritetet në Serbi refuzojnë ta ekstradojnë në Kosovë dhe deklarojnë se të gjithë të dyshuarit do t’i gjykojnë gjykatat serbe, ndërsa zyrtarët kosovarë thonë se shteti po i mbron ata.
Që nga tetori i vitit 2023, Radoiçiqit i është konfiskuar pasaporta, i është ndaluar dalja nga Serbia dhe e ka detyrim të paraqitet te policia në Beograd dy herë në muaj.
Ai e ka regjistruar adresën e banimit në komunën Savski Venac në Beograd, ku ndodhet edhe vila e sapondërtuar në Dedinje, si dhe disa apartamente dhe shtëpi luksoze që lidhen me të, përmes ish-partnerëve të tij të biznesit dhe kompanive të tyre.
Vetë Radoiçiq, sipas të dhënave që disponon Radio Evropa e Lirë, nuk ka asnjë pasuri të paluajtshme në emrin e tij në Serbi.
Kadastra tregon se trualli me vilën në Dedinje është në pronësi të plotë të Ema Radoiçiqit.
Më herët, kjo parcelë ka figuruar si “pasuri e përbashkët bashkëshortore”.
Tani, ky shënim nuk ekziston më në kadastër.
Bashkëshortja e Vesellinoviqit “avancon” me punimet
Në fund të vitit 2023, Radoiçiqët e kanë blerë këtë parcelë nga investitori - kompania Danica Park, e cila atëkohë ka qenë në pronësi të Davor Macurës, një biznesmen i afërt me partinë në pushtet në Serbi, Partinë Përparimtare Serbe.
Kompania Danica Park është mbyllur në gusht të vitit 2024.
Nga i njëjti investitor, parcelën e ka blerë edhe bashkëshortja e Zvonko Vesellinoviqit.
Vlera e parashikuar e ndërtimit të vilës së bashkëshortes së Vesellinoviqit është mbi 3.5 milionë euro, siç shihet në lejen ndërtimore.
Edhe në parcelën e saj, sipas pamjeve satelitore, punimet kanë filluar para paraqitjes zyrtare të ndërtimit.
Bozhoviq, sipas të dhënave zyrtare, ka “ecur më përpara” në punime sesa fqinja e saj.
Ajo ka kërkuar lidhjen e objektit me infrastrukturën komunale, por është refuzuar disa herë. Herën e fundit në dhjetor të vitit 2025.
Dikur biznesmen, sot zyrtarisht pa kompani
Edhe pse më herët është prezantuar në publik si biznesmen, Millan Radoiçiq, sipas të dhënave zyrtare të regjistrit të bizneseve, aktualisht nuk ka asnjë kompani në emrin e tij në Serbi.
Ai ka dalë nga pronësia e kompanisë Inkop dhe degëve të saj në tetor të vitit 2023, pasi ka pranuar publikisht se ka organizuar sulmin e armatosur në Banjskë.
Pjesën e tij në Inkop dhe në kompanitë e lidhura me të ua ka dhuruar partnerëve të biznesit, vëllezërve Zvonko dhe Zharko Vesellinoviq.
Edhe ata, si Radoiçiq, janë nën sanksione të SHBA-së, për shkak të dyshimeve për lidhje me krimin e organizuar ndërkombëtar.
Zvonko Vesellinoviq tani ka 60% të pronësisë në Inkop dhe kompanitë e lidhura me të, ndërsa vëllai i tij, Zharko, ka 40%.
Ndërkohë, edhe biznesi me shtetin ka vazhduar.
Këto kompani, gjatë viteve të fundit, kanë fituar kontrata të financuara nga buxheti shtetëror serb për ndërtimin e segmenteve të autostradave, tregojnë hulumtimet e Radios Evropa e Lirë.
Kompanitë kanë pasuri me vlerë milionëshe - përfshirë një hotel luksoz në Kopaonik, vila dhe apartamente në Beograd.
Cili është qëndrimi i Serbisë ndaj sanksioneve?
Prej se Millan Radoiçiq, Zvonko Vesellinoviq dhe kompanitë e lidhura me ta janë vendosur në “listën e zezë” të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Beogradi zyrtar nuk i ka zbatuar ato sanksione, duke argumentuar se nuk ka detyrime ndërkombëtare.
Sanksionet nënkuptojnë ngrirjen e pasurisë dhe llogarive të tyre në SHBA, nëse i kanë, si dhe ndalimin e kompanive dhe qytetarëve amerikanë që të bëjnë biznes me ta.
Që nga dhjetori i vitit 2022, Radoiçiq dhe Vesellinoviq janë gjithashtu nën sanksione të Mbretërisë së Bashkuar.
Punët shtetërore të Vesellinoviqit
Kompania Inkop dhe degët e saj, në pronësi të vëllezërve Vesellinoviq, kanë fituar mbi 21 milionë euro në fund të vitit 2024.
Të gjitha raportet financiare për vitin 2025, deri në publikimin e këtij artikulli, nuk kanë qenë të disponueshme.
Edhe pse fitimet e tyre vijnë nga punë të financuara nga buxheti shtetëror i Serbisë, ndërmarrjet publike dhe institucionet e Serbisë nuk i janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se çfarë i kualifikon këto kompani për të fituar kontrata shtetërore.
Çfarë ka pasur Ema Radoiçiq?
Ndërsa Millan Radoiçiq zyrtarisht nuk figuron si pronar në biznese, në emrin e Ema Radoiçiqit në regjistrin ekonomik të Serbisë figuron vetëm restoranti Grey.
Megjithatë, selia e tij është në Mitrovicën e Veriut në Kosovë.
Ky restorant është konfiskuar nga Policia e Kosovës në prill të vitit 2024, së bashku me pasuri të tjera të lidhura me Radoiçiqin në Kosovë - mes tyre një vilë në Liqenin e Ujmanit dhe një apartament në Mitrovicën e Veriut.
Restoranti Grey është fshirë nga regjistri i bizneseve të Serbisë në prill të vitit 2025.
Ema Radoiçiq, sipas dokumenteve që u ka dorëzuar institucioneve të Serbisë, e ka të regjistruar vendbanimin në një ndërtesë në lagjen Novi Beograd.
Radio Evropa e Lirë nuk ka informacione se kujt i përket ky apartament.