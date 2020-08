Pandemia me koronavirus ka izoluar shumë vende të botës për një periudhë, ka kufizuar shumë aktivitete, dhe ka ndryshuar shprehi të shumta të njerëzve.Përmes këtij materiali, që do të përditësohet në baza javore, do të analizojmë një varg veprimesh që janë të pashmangshme gjatë përditshmërisë. Ndër to janë edhe shkuarja në punë, në shkollë, vendosja e maskës, shkuarja në zyrë, apo edhe nëpër institucione shëndetësore.Nëse keni propozime për tema të kësaj natyre, na shkruani në platformat tona sociale.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), sëmundja COVID-19, që e shkakton koronavirusi, kryesisht përhapet nga pikëzat që lëshojmë kur flasim, kollitemi apo teshtimë ose në rast të kontaktit me sipërfaqet e kontaminuara. Ekspozimi mund të ndodhë në vendin e punës, gjatë udhëtimit për në punë, ose gjatë ndonjë udhëtimi zyrtar në një zonë ku ka me transmetim të komunitetit lokal, si dhe në rrugën për dhe nga vendi i punës. Rreziku i ekspozimit ndaj COVID-19 në vendin e punës varet nga gjasat te qenurit brenda 1 metrit afër tjerëve, nga kontakti i shpeshtë fizik me njerëzit që mund të infektohen me koronavirus dhe përmes kontaktit me sipërfaqe dhe objekte të kontaminuara.

OBSH rekomandon që masat për të parandaluar transmetimin e COVID-19 të zbatohen në të gjitha vendet e punës dhe për të gjithë personat në vendin e punës. Masat e rekomanduar përfshijnë larjen e shpeshtë ose dezinfektimin e duarve me dezinfektues me përmbajtje të alkoolit, mbajtjen e higjienës, mbajtjen e distancës fizike ose vendosjen e maskave kur mbajtja e distancës nuk është e mundur. Po ashtu, rekomandohet pastrimi i rregullt i mjedisit të punës dhe dezinfektimi dhe shmangia e udhëtimeve të panevojshme. Po ashtu, rekomandohet që kur njerëzit teshtinë apo kolliten, të mbulojnë fytyrën.

Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon sigurimin e hapësirës së mjaftueshme, të paktën 10 metra katrorë për çdo punëtor.

Gjithashtu, në të gjitha vendet e punës, në zyre, duhet të ketë ajër të pastër. Për punët dhe detyrat e punës me rrezik të mesëm ose të lartë të ekspozimit, OBSH-ja rekomandon rritjen e ventilimit përmes ajrimit natyral ose ventilimit artificial, mundësisht pa riciklim të ajrit. Në rast të riciklimit të ajrit, filtrat duhet të pastrohen rregullisht.

Qeveria e Kosovës në vendimet e marra kundër përhapjes së koronavirusit, ka rekomanduar që institucionet ta reduktojnë stafin dhe nga zyrat të punojnë vetëm stafi esencial.