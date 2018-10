Për dëbimin e shtetasve turq po intervistohen zyrtarë të lartë shtetërorë

Në fillim të muajit dhjetor pritet që Komisioni hetimor parlamentar të paraqes konkluzionet zyrtare para Kuvendit të Kosovës në lidhje me dëbimin e gjashtë shtetasve turq nga Kosova për në Turqi. Kështu, të paktën thonë anëtarët e këtij komisioni edhe pse më herët kishin paralajmëruar se konkluzionet duhet të paraqiten gjatë këtij muaji.

Më 29 mars të këtij viti, me kërkesë të autoriteteve turke, Policia e Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi gjashtë qytetarë turq, pesë prej tyre punonjës në shkollën “Mehmet Akif”, ndërsa i dëbuari i gjashtë mjek.

Komisioni hetimor, i cili është funksionalizuar në muajin korrik, me propozim të Lidhjes Demokratike e Kosovës dhe mbështetjen e partive parlamentare, parashihet që të hetojë dhe ndriçojë rrethanat dhe procedurat e dëbimit të gjashtë shtetasve turq nga Kosova për në Turqi.

Xhelal Sveçla, kryetar i Komisionit Hetimor nga Lëvizja Vetëvendosje, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se aktualisht Komisioni është në fazën e intervistimit të dëshmitarëve të përfshirë në këtë proces.

Deri më tani, thotë Sveçla, janë intervistuar zyrtarë në Inspektoratin Policor të Kosovës, konkretisht kryeshefja bashkë më ekipin e saj, kurse pritet të intervistohen edhe zyrtarë të tjerë.

“Tash do të kalojmë edhe me intervistimin e zyrtarëve tjerë, siç janë zyrtarë të Ministrisë se Punëve të Brendshme dhe pastaj do kalojmë tek Policia e Kosovës, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë dhe radha do tu vijë të gjitha institucioneve që kanë qenë të involvuara në këtë rast apo kanë njohuri për të dhënë dëshmi për këtë rast”, tha Sveçla.

Pas përfundimit të intervistimit, sipas Sveçlës, do të kalohet në fazën e vlerësimit të provave dhe përpilimit të raportit i cili në fillim të muajit dhjetor pritet t’i dërgohet Kuvendit të Kosovës për miratim.

“Unë jam optimist që ne si Komision, por edhe si Kuvend i Kosovës do të dalim me qëndrime të qarta dhe me një pasqyrim të drejtë se çfarë ka ndodh atë ditë së bashku me rekomandimet se si të parandalohet në të ardhmen”.

Normalisht, thekson ai, “do të kërkohet të merren masa ndaj atyre që kanë kontribuar në shkeljen më të madhe të sovranitetit nga vetë institucionet e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë”.

Gjashtë shtetasit turq, të dëbuar nga Kosova, Ankaraja i ngarkon me dyshimin se janë anëtarë të organizatës “Hizmet” të udhëheqësit fetar turk, Fetullah Gulen dhe e fajëson këtë të fundit se qëndron pas një tentim-puçi në korrik të vitit 2016.

Familjarët e të dëbuarve presin që Komisioni hetimor parlamentar të paraqesë dëshmi konkrete dhe të identifikojë personat përgjegjës që kanë ndërmarrë këtë veprim,thotë Urim Vokshi, avokati i njërës prej gjashtë familjeve të shtetasve turq.

“Nga Komisioni hetimor parlamentar presim që ta hetojë rastin dhe t’i zbardhë të gjitha detajet e tij. E gjithë ajo që ka ndodhur më 29 mars ka ndodhur në një terr informativ, si për familjarët, për avokatët, po ashtu edhe për krerët e institucioneve. Gjithçka ka ndodhur në mënyrë të fshehtë”.

“Kështu që presim nga Komisioni në kuadër të kompetencave të tij, të hetojë dhe të zbardh të gjitha veprimet të cilat kanë ndodhur dhe të hetojë se kush kanë qenë personat përgjegjës të cilët kanë shkaktuar, këtë skandal të them në suaza botërore, dhe i cili i ka dhënë një imazh shumë të keq Kosovës”, thotë Vokshi.

Në ditën e dëbimit të gjashtë shtetasve turq nga Kosova për në Turqi, si një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, jo vetëm deputetët, por edhe presidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit patën deklaruar se nuk kishin njohuri rreth këtij rasti.

Dëbimi i tyre kishte nxitur reagime të ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat e kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës.