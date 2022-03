Në Prishtinë janë organizuar aktivitete të ndryshme për të shënuar 21 Marsin, Ditën Botërore të Sindromës Down. Ndër tjerash është organizuar shitja e produkteve të punuara nga anëtarët me sindromë Down në sheshin ‘Zahir Pajaziti’ në Prishtinë. Aktivitetet kishin për qëllim të ngrenë vetëdijen e qytetarëve për nevojat dhe realizimin e të drejtave të personave me sindromë Down.

(Përgatiti: Syzanë Paçarizi)



