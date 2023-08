Escobar në Shkup: Nuk jam këtu për tortura, duam t’ju shohim në BE 

I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka deklaruar të premten në Shkup se SHBA-ja e inkurajon Maqedoninë e Veriut që ta vazhdojë rrugën e integrimit evropian, pasi siç tha ai, “SHBA-ja dëshiron ta shohë këtë vend pranë strukturave evropiane”.

Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, si popull shtetformues, janë pjesë e Marrëveshjes së Shkupit me Sofjen, dhe kusht për Maqedoninë e Veriut për vazhdimin e bisedimeve me BE-në për anëtarësim në bllokun evropian.

Diplomati amerikan në Shkup është pritur nga presidenti i vendit Stevo Pendarovski dhe kryeministri Dimitar Kovaçevski, ndërsa do të ketë takim edhe me liderin e opozitës maqedonase, Hristijan Mickoski.

Pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovaçevski, Escobar ka thënë se shpreson që Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, do të vazhdojë me procesin e miratimit të ndryshimeve kushtetuese.

“Duam t’ju shohim në Bashkimin Evropian. Ju jeni anëtare e Këshillit eurotlantik, kështu që duam që të jeni sa më pranë strukturave evropiane. Më vjen mirë që ka nisur ky proces dhe shpresoj se do të vazhdojë”, ka deklaruar Escobar.

Diplomati amerikan tha se mesazhet e njëjta do t’ia përcjellë edhe kryetarit të VMRO DPMNE-së, Hristijan Mickoski, i cili para takimit ka thënë se “Escobar është i mirëseardhur për t’i dëgjuar argumentet e tij kundër ndryshimeve kushtetuese, por jo edhe për presione dhe tortura kur bëhet fjalë për këtë çështje”.

Escobar tha se “partnerë natyralë” të SHBA-së do të jenë të gjithë ata që janë të përkushtuar për integrimin evropian, NATO-n dhe luftën kundër korrupsionit.

“Dua të them askush këtu nuk do t’iu nënshtrohet torturave. SHBA-ja nuk bën zgjedhjen e qeverive të anëtarëve të NATO-s. Megjithatë, ne kemi pritje dhe do ta përcjell mesazhin e njëjtë sikur në gjithë rajonin se, SHBA-ja i sheh si partnerë natyralë ata që janë të përkushtuar në integrimin evropian, në NATO dhe luftën kundër korrupsionit”.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski tha ndërkohë se mbështetja e fuqishme nga faktori ndërkombëtar, për vazhdimin e procesit të integrimit evropian përmes miratimit të ndryshimeve kushtetuese, “dëshmon rrugën e drejtë të institucioneve të Maqedonisë së Veriut”.

“SHBA-ja ka qenë dhe do të jetë me ne. Është mbështetësja më e madhe që nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut dhe do të vazhdojë të na mbështesë”, ka thënë Kovaçevski.

Ai i ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës maqedonase se “ndryshimet kushtetuese dëmtojnë interesat maqedonase, andaj edhe refuzojnë mbështetjen e tyre”.

“Korniza negociuese është dokument i miratuar nga të gjitha vendet anëtare të BE-së. Ajo përmban kushtet që ne duhet t’i përmbushim, por edhe BE-ja. Marrëveshje të re nuk do të ketë. Kjo është kornizë negociuese që është miratuar edhe nga Kuvendi. Ajo garanton identitetin, gjuhën dhe të ardhmen tonë evropiane. Kërkesa të reja nga Bullgaria nuk do të ketë dhe për këtë kemi mbështetjen e BE-së dhe SHBA-së”, ka thënë kryeministri maqedonas.

“BE-ja është alternativa jonë e vetme, pasi qytetarët duan të jenë pjesë e Evropës, pasi duan të ardhme më të mirë. Ata duan integrimin dhe jo izolimin”, ka deklaruar mes tjerash Kovaçevski.

“Besojmë se deputetët do të marrin vendimin e duhur që deri në vitin 2030 të bëhemi pjesë e BE-së, pasi çdo vendim tjetër nuk do të garantojë se kur do të bëhemi anëtare e BE-së. Kjo nuk guxon të ndodhë, apo të mbahemi peng i atyre që si prioritet kanë përfitimet politike”, tha ai.

Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë bazohet në atë që njihet si “propozimi francez”, që ishte miratuar në kuvendet e të dyja shteteve.

Kjo marrëveshje i hapi rrugën Shkupit që të nisë bisedimet për anëtarësim në Bashkimin Evropian, më 19 korrik.

Por, nëse ndryshimet kushtetuese nuk miratohen, atëherë bisedimet nuk do të mund të vazhdojnë, pasi Sofja mban të drejtën e vetos, të cilën e kishte përdorur në nëntor të vitit 2020.