Estonia thotë se avionët rusë hynë në hapësirën e saj ajrore

Estonia tha se tre avionë luftarakë rusë, MiG-31, hynë në hapësirën e saj ajrore më 19 shtator, disa orë pasi Komisioni Evropian propozoi paketën e 19-të të sanksioneve ndaj Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës.
Ministria e Jashtme në Talin tha se avionët qëndruan në hapësirën ajrore estoneze për 12 minuta.
“Rusia veçse ka shkelur hapësirën ajrore të Estonisë katër herë gjatë këtij viti, gjë që është e papranueshme. Por, inkursioni i sotëm, që përfshiu tri avionë luftarakë të cilët hynë në hapësirën tonë ajrore, është veprim i paprecedent”, tha ministri i Jashtëm, Margus Tsahkna.
Estonia është anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. NATO tha se avionët e saj penguan avionët rusë.
Incidenti vjen pasi së fundi dronë rusë hynë në hapësirat ajrore të Polonisë dhe Rumanisë, po ashtu anëtare të aleancës ushtarake perëndimore.
Më 10 shtator, Polonia njoftoi se kishte rrëzuar disa dronë rusë, pasi 19 prej tyre hynë në hapësirën e saj ajrore.
Kjo ishte hera e parë që NATO-ja hapi zjarr ndaj fluturakeve ruse që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës më 2022, duke e përkeqësuar ndjeshëm situatën tashmë të tensionuar mes Moskës dhe aleancës ushtarake perëndimore.
Ndërkaq, më 14 shtator, Rumania po ashtu raportoi se një dron rus kishte qëndruar në hapësirën e saj ajrore për 50 minuta dhe më pas ishte nisur drejt Ukrainës.
Njoftimi për shkeljen e hapësirës ajrore të Estonisë nga fluturaket ruse erdhi disa orë pasi shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë prezantimit të paketës së re të sanksioneve, përmendi inkursionet me dronë.
“Sërish, presidenti [i Rusisë, Vladimir] Putin, ka përshkallëzuar situatën dhe si kundërpërgjigje, Evropa po rrit presionin”, tha ajo.
Von der Leyen tha se paketa e re kryesisht do të godasë të ardhurat e Rusisë nga karburantet fosile, të ardhura që Rusia i përdor për luftën kundër Ukrainës.
Brukseli po synon që të ndalë plotësisht importet e gazit të lëngshëm natyror rus deri në fillim të vitit 2027. Plani, që duhet të miratohet nga 27 shtetet e BE-së, po ashtu përfshin futjen në listën e zezë të 118 anijeve të “flotës në hije” të Rusisë, anije që përdoren për të shmangur kufizimet e vendosura për eksportet e naftës.
Së voni, BE-ja është përballur me presion nga presidenti amerikan, Doanld Trump, për të ndalur blerjen e naftës ruse, me qëllim që Putin të detyrohet të negociojë për përfundimin e luftës në Ukrainë.