2 Një polic i Kosovës duke patrulluar në rrugën që çon në fshatin Banjska, të Zveçanit. Të dielën, 24 shtator 2023 një pjesëtar i Policisë së Kosovës u vra dhe disa u plagosën në përleshjet me një grup të armatosur në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe.



Autoritetet thanë se sulmuesit - rreth 30 syresh - ishin vendosur në manastirin e fshatit Banjskë të komunës së Zveçanit dhe përreth tij. Ata shkëmbyen të shtëna me organet e rendit gjatë gjithë ditës së diel.