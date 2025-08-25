Franca e thërret ambasadorin amerikan për shkak të letrës "së papranueshme" për rritjen e antisemitizmit

Franca ka thirrur në takim ambasadorin amerikan në Paris, Charles Kushner, pasi ai ia dërgoi një letër presidentit francez, Emmanuel Macron, duke pretenduar se Franca nuk po bënte mjaftueshëm për ta luftuar antisemitizmin.
Ministria e Jashtme e Francës njoftoi të dielën se kishte thirrur Kushnerin të paraqitej të hënën në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Evropa, duke thënë se akuzat e tij “janë të papranueshme.”
Zëdhënësi i Departamentit amerikan të Shtetit, Tommy Pigott, të dielën në mbrëmje tha se qëndron pas komenteve të Kushnerit, duke shtuar: "Ambasadori Kushner është përfaqësuesi ynë i Qeverisë amerikane në Francë dhe po bën një punë të shkëlqyer në avancimin e interesave tona kombëtare në atë rol”.
Thirrja e ambasadorit është shprehje formale dhe publike e pakënaqësisë.
Kushneri është babai i dhëndrit të presidentit Donald Trump, Jared Kushner.
Ministria e Jashtme e Francës, në deklaratën e saj, tha se “Franca i hedh poshtë akuzat” nga Kushneri dhe se autoritetet franceze janë “plotësisht të mobilizuara” për të luftuar rritjen e akteve të antisemitizmit që nga sulmi i Hamasit në Izraelin më 7 tetor 2023, duke i cilësuar këto akte si “të patolerueshme.”
Në letrën e publikuar vonë të dielën, Kushner shkruan se “deklaratat publike që qortojnë Izraelin dhe gjestet drejt njohjes së shtetit palestinez u japin guxim ekstremistëve, nxisin dhunë dhe rrezikojnë jetën hebraike në Francë”.
Kushner i bën thirrje Macronit “të veprojë me vendosmëri: t’i zbatojë ligjet kundër krimeve të urrejtjes pa përjashtim, të sigurojë mbrojtjen e shkollave hebraike, sinagogave dhe bizneseve ... dhe të heqë dorë nga hapat që i japin legjitimitet Hamasit dhe aleatëve të tij”.
Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
Akuzat e Kushnerit shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe detyrimin për të mos ndërhyrë në punët e brendshme të një vendi tjetër, tha Ministria franceze.
“Ato gjithashtu bien ndesh me cilësinë e partneritetit transatlantik midis Francës dhe Shteteve të Bashkuara dhe me besimin që duhet të mbizotërojë mes aleatëve”, theksoi ajo.
Ky përplasje ndodh pas refuzimit nga Macron javën e kaluar të akuzave të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, se qëllimi i Francës për të njohur shtetin palestinez po nxit antisemitizmin.
Franca vendi me popullsinë më të madhe hebraike në Evropë, me rreth 500.000 hebrenj, që është popullsia e tretë më e madhe hebraike në botë pas Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara.
Ajo përbën afërsisht 1 për qind të popullsisë kombëtare.
Franca dhe SHBA janë gjithashtu ndarë për çështjen e mbështetjes ndaj Ukrainës në luftën e saj me Rusinë, por ndarja është zbutur pasi Trump ka shprehur mbështetje për garancitë e sigurisë dhe ka zhvilluar një takim miqësor me Macronin dhe liderët e tjerë evropianë në Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar.
Në fund të mandatit të tij të parë si president, Trumpi e fali Charles Kushnerin, i cili vite më parë ishte shpallur fajtor për evazion fiskal dhe dhënie donacionesh të paligjshme për fushata.
Djali i tij, Jared, është ish-këshilltar i lartë i Shtëpisë së Bardhë në mandatin e parë të Trumpit dhe është i martuar me vajzën më të madhe të Trumpit, Ivanka.