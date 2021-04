Futbollistët në Kosovë, të patestuar për COVID-19

Në shumicën e ligave të mëdha të futbollit në Evropë dhe në botë, futbollistët testohen për COVID-19 para çdo ndeshjeje, por kjo nuk ndodh në Superligën e Kosovës në futboll.

Futbollistët kosovarë kanë bërë testime në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK), vetëm në rastet kur është dashur të udhëtojnë jashtë vendit për të marrë pjesë në gara ndërkombëtare.

Testimin e të gjithë futbollistëve dhe stafit e ka bërë vitin e kaluar klubi i ‘Dritës’ nga Gjilani, kur ka marrë pjesë në garat parakualifikuese për Ligën e Kampionëve në Nyon të Zvicrës.

Por, për garat vendore, Federata e Futbollit të Kosovës (FFK) nuk i ka obliguar klubet që të bëjnë teste para çdo ndeshje.

Drejtori i klubit të futbollit ‘Drita’, Valon Zymberi, thotë për Radion Evropa e Lirë se ka pasur mungesë të testeve për COVID-19.

“Te ne ka qenë gjithmonë problem numri i testimeve ose sigurimi i testimeve, qoftë edhe nga ana e shtetit dhe për këtë arsye ne i kemi bërë vetëm në fillim të sezonit testet, ndërsa tani i kemi bërë privatisht dhe nuk kemi pasur ndonjë obligim. Si këshillë nga Federata e Futbollit e Kosovës ka qenë që në rast se ka ndonjë alarm apo diçka të tillë, të izolohen apo të marrim vendime vetë klubet, mirëpo fatmirësisht nuk kemi pasur të infektuar”, thotë Zymberi.

Sipas tij, testimi i shpeshtë do të ndikonte keq në gjendjen emocionale dhe psikike të futbollistëve.

“Ndoshta për shëndetin do të ishte mirë, por sigurisht në anën psikologjike ose në anën emocionale të lojtarëve, nëse do të bëhej një testim në çdo ndeshje edhe në Superligën e Kosovës, mendoj se do të ishte një gjendje e rënduar psikologjike. Për këtë arsye, mendoj se do të ishte një barrë shumë e madhe në rast të testimeve. Por, sigurisht, për shëndetin e të gjithë neve në komunitetin e futbollit, ndoshta do të ishte më mirë”, thotë Zymberi.

Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdimisht ka rekomanduar të bëhen teste për COVID-19, në mënyrë që pandemia të mbahet nën kontroll.

Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës, thonë se të gjitha klubet kanë mundur t’i testojnë futbollistët e tyre dhe stafin në IKSHPK.

“IKSHPK-ja u është përgjigjur gjithmonë pozitivisht federatave të sporteve në Kosovë për të testuar sportistët që kanë marrë pjesë në gara të ndryshme në nivele ndërkombëtare, por edhe në garat nacionale, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të tyre dhe parandalimit të përhapjes së infeksionit te sportistët”, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë.

FFK: Nuk e kemi obligim t’i testojmë futbollistët

Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Eroll Salihu, thotë për Radion Evropa e Lirë se Federata nuk është e obliguar t’i testojë lojtarët.

Ai thotë se klubet i testojnë lojtarët e tyre dhe se Superliga e Kosovës qëndron më mirë se të gjitha ligat e rajonit sa i përket mospërhapjes së koronavirusit te futbollistët.

“Shumë pak raste (me koronavirus) kemi te lojtarët. Obligim ka qenë në fillim të sezonit edhe pastaj mes sezonit. Prapë, klubet po i bëjnë, kështu që nuk kanë obligim t’i bëjnë çdo javë, se edhe iu kushton shumë klubeve. Në momentet kur kanë ndonjë shenjë, ndonjë simptomë, janë të udhëzuar t’i kryejnë testet. Përpos kësaj, ne kemi caktuar edhe nëpër ndeshje nga një mjek kujdestar, në çdo ndeshje që zhvillohet në Superligë, në mënyrë që t’i përcjellin këto rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik”, thotë Salihu.

Kërkesa e klubeve: Vaksinimi

Futbollistët, e në përgjithësi sportistët, nuk janë prioritet në listën për vaksinim të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, që tashmë ka filluar vaksinimin me vaksinën AstraZeneca.

Prioritet u është dhënë punonjësve shëndetësorë dhe të moshuarve.

Arben Osmani, drejtor i klubit “Ballkani” nga Suhareka, që bën gara në Superligën e Kosovës, thotë për Radion Evropa e Lirë se edhe futbollistët duhet të vaksinohen sa më shpejt.

As Osmani e as Zymberi nuk tregojnë se sa futbollistë kanë qenë të infektuar me koronavirus.

“Nuk kemi pasur shumë infektime edhe në këtë rast kërkoj që nëse munden të bëhen më shpesh teste, ta na dalë në ndihmë edhe shteti që të bëjmë testime më shumë, por mbi të gjitha po shpresoj që të bëhet vaksinimi sa më parë. E kuptoj që ka grupe të ndjeshme, të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike, por mos të harrohen edhe sportistët, që të mos u mohohet paraqitja në garat evropiane”, thotë Osmani.

Por, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se “udhëzuesit e OBSH-së dhe Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve, përcaktojnë se cilat grupe janë prioritare gjatë pandemisë për testim e hulumtim, pa e përjashtuar asnjë grup të riskut”.

Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit në muajin mars të vitit 2020, në stadiumet e futbollit në Kosovë është ndaluar hyrja e tifozëve, si masë mbrojtëse kundër përhapjes së COVID-19. Kur ka kaluar më shumë se një vit, tifozët kosovarë mund t’i ndjekin skuadrat e tyre të zemrës vetëm përmes ekranit.