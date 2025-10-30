Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Lajme

Gjermania dhe Britania mirëpresin njohjen e Kosovës nga Siria

Pavarësinë e Kosovës deri më tani e kanë njohur 120 shtete.
Pavarësinë e Kosovës deri më tani e kanë njohur 120 shtete.

Gjermania dhe Britania kanë mirëpritur vendimin e Damaskut për të njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran.

Një ditë më parë, gjatë qëndrimit në Riad presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, njoftoi se marrëveshja për njohjen e Kosovës nga Siria u arrit me mbështetjen e princit të kurorës së Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman Al Saud.

Ambasadori gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph, e përgëzoi presidenten Osmani dhe popullin e Kosovës për këtë arritje.

“Më vjen mirë që e shoh këtë dinamikë të re. Gjermania gjithmonë e ka mbështetur pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës”, shkroi ai në rrjetet sociale.

Për ambasadorin britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, njohja e Kosovës nga Siria shënon një “hap të rëndësishëm për pozicionin ndërkombëtar të Kosovës dhe rrugëtimin e saj euroatlantik”.

“Mbretëria e Bashkuar ka qëndruar me krenari pranë Kosovës që nga dita e parë dhe vazhdojmë të inkurajomë të gjitha vendet që të bashkohen me konsensusin në rritje për mbështetjen e pavarësisë së Kosovës”, shkroi ai në rrjetet sociale.

Sipas tij, njohja e pavarësisë së Kosovës ka rëndësi pasi që “forcon paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin në mbarë Ballkanin Perëndimor”.

Ministria e Jashtme e Sirisë tha se vendimi për njohjen e Kosovës “buron nga bindja e Sirisë në të drejtën e popujve për vetëvendosje dhe nga angazhimi i saj për promovimin e parimeve të paqes dhe stabilitetit në Ballkan dhe në botë”.

Ky shtet në Lindjen e Mesme për më shumë se një dekadë ka qenë ndër vendet më izoluara të botës, e dërrmuar nga lufta civile, dështimi i ekonomisë dhe sanksionet e mëdha ndërkombëtare.

Nga janari i këtij viti, ky vend udhëhiqet nga Ahmed Al-Sharaa, i cili i kishte udhëhequr luftëtarët e opozitës në rrëzimin e presidentit Bashar al-Assad, duke i dhënë fund sundimit pesëdekadësh të familjes së tij.

Cilat shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës?

Siria u bë shteti i 120 që e njeh pavarësinë e Kosovës, të shpallur më 17 shkurt 2008.

Kjo është njohja e tretë brenda këtij viti që ka siguruar Kosova, pasi më herët dy shtete afrikane, Sudani dhe Kenia, e njohën pavarësinë e saj.

Njohjet nga këto vende vijnë pas një rënie të ritmit të njohjeve të Kosovës në vitet e fundit. Para tyre, shteti i fundit që e njohu atë ishte Izraeli në vitin 2021.

Serbia kishte reaguar me zemërim ndaj njohjeve të fundit të Kosovës, pasi vazhdon ta cilësojë Kosovës si pjesë të veten.

Qëndroni me ne

Më shumë materiale

XS
SM
MD
LG