Gjykimi ndaj Thaçit për pengim të drejtësisë nis në shkurt të vitit 2026

Gjykimi ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe katër të akuzuarve të tjerë për pengim të drejtësisë do të nisë më 24 shkurt të vitit 2026, njoftuan Dhomat e Specializuara të Kosovës me seli në Hagë.
Aktakuza e re kundër Thaçit dhe ndaj ish-ministrit të Drejtësisë, Hajredin Kuçi, ish-shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Bashkim Smakaj, ish-kryetarit të Malishevës, Isni Kilaj, dhe Fadil Fazliut – u konfirmua më 29 nëntor, ndërsa u bë publike në dhjetor.
Në parashtrimet e dorëzuara, Zyra e Prokurorit të Specializuar kishte thënë se që gjykimi të zgjasë “jo më shumë se dy javë” dhe se tre dëshmitarët e saj për këtë çështje do të dëshmojnë brenda një jave.
Në parashtrimet e mbrojtjes së Thaçit, avokatët kishin deklaruar se dëshironin që gjykimi të niste në mars, për shkak të afateve të tjera procedurale për gjykimin tjetër të Thaçit, ku ai së bashku me ish-krerët e tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi po përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Sikurse mbrojtja e Thaçit, ashtu edhe ajo e Smakajt, Kilajt, Fazliut dhe Kuçit kanë argumentuar se ZPS-ja nuk mund të vazhdojë hetimin “në afat të pacaktuar” për këtë çështje. Mbrojtja e Kuçit ka thënë se Prokuroria duhet të përmbyllë hetimet para nisjes së gjykimit.
Për çfarë akuzohet Thaçi dhe të tjerët?
Thaçi akuzohet se bashkërendoi “tri grupe të veçanta” së bashku me Smakajn, Kilajn, Kuçin dhe Fazliun për të ndikuar në dëshmitë e dëshmitarëve të prokurorisë në rastin kundër tij dhe të tjerëve për krime lufte.
Në aktakuzë përmendet vizita e 2 korrikut e vitit 2023 e Fadil Fazliut në qendrën e paraburgimit në Hagë, ku u takua me Thaçin.
“Gjatë vizitës, Hashim Thaçi dha informacion konfidencial në lidhje me dëshmitarët e ZPS-së” për çështjen kundër tij. Aty thuhet se ai i dha Fazliut “udhëzime të hollësishme që Fazliu duhej t’ia përcillte dëshmitarit të ZPS-së ose se si duhej të dëshmonte dëshmitari 1”.
Aktakuza pretendon se Thaçi dhe Fazliu u pajtuan për mënyrën se si të jepnin udhëzime, dhe u morën vesh që djali i Fazliut, F.Fazliu të kontaktonte me dëshmitarin 1 për caktimin e një takimi.
ZPS pretendon se Fadil Fazliu dhe djali i tij ishin takuar më herët me dëshmitarin dhe kishin këmbyer mesazhe telefonike më 26 qershor dhe më 3 korrik po ashtu, duke caktuar një takim më vonë gjatë 3 korrikut 2023, “në përputhje me udhëzimet e Hashim Thaçit për Fadil Fazliun”.
Prokuroria pretendon se në kohën kur Thaçi u takua me Fazliun, dëshmitari 1 nuk kishte bërë publike se do të ishte dëshmitar në Hagë dhe dëshmia e tij ishte klasifikuar si konfidenciale.
Aktakuza prej 15 faqesh, përmend edhe një vizitë më 3 shtator të vitit të kaluar të Hajredin Kuçit, i cili vizitoi Thaçin në qendrën e paraburgimit.
Edhe aty thuhet se Thaçi e kishte udhëzuar Kuçin se si t’ia përcillte dëshmitarëve se si duhej të dëshmonin.
“Hajredin Kuçi në mënyrë të përsëritur konfirmoi dhe/ose u pajtua me udhëzimet e Hashim Thaçit lidhur me ndikimin ndaj dëshmitarëve dhe dha sugjerime në lidhje me udhëzimet që duhej t’u jepeshin dëshmitarit 5 dhe dëshmitarit 6. Hajredin Kuçi gjithashtu konfirmoi se kishte takuar më parë dëshmitarin 5 të paktën një herë për të diskutuar dëshminë e dëshmitarit 5”, thuhet në aktakuzë.
Për ish-kreun e AKI-së, Bashkim Smakaj, ZPS tha se ai, së bashku me B.Sh dhe A.B vizituan Thaçin në qendrën e paraburgimit më 9 shtator 2023.
Edhe gjatë këtij takimi, ZPS-ja pretendon se Thaçi dha informacione konfidenciale për dëshmitarët në rastin ndaj tij dhe udhëzoi “një apo disa nga vizitorët” që t’i jepnin udhëzimet dëshmitarit 2 e si të dëshmonte në rastin danj tij.
“Hashim Thaçi e cilësoi dëshminë e dëshmitarit 2 si vendimtare dhe dha udhëzime të hollësishme se çfarë duhej të thoshte dëshmitari 2 gjatë dëshmisë së tij. Hashim Thaçi u kërkoi vizitorëve që të vinin ta takonin sërish pas një muaji në qendrën e paraburgimit”, thuhet në aktakuzë. Aty shtohet se Smakaj dhe A.B u takuan sërish me Thaçin më 7 tetor, siç pretendohet, për t’iu dhënë udhëzime të mëtejme se si duhej të dëshmonte dëshmitari 2.
ZPS-ja tha se gjatë kontrollit të makinës së Smakajt më 30 tetor 2023 janë gjetur dokumente ku trajtohej tema e dëshmisë që pritej të jepte dëshmitari 2 “me një version të ngjarjeve që përputhej me udhëzimet e dhëna nga Hashim Thaçi gjatë vizitave në qendrën e paraburgimit më 9 shtator dhe 7 tetor 2023”.
Edhe për këtë dëshmitar, ZPS-ja tha se ai nuk e kishte bërë publike statusin e tij dhe Dhomat e Specializuara e kishin mbrojtur identitetin e tij duke e intensifikuar vetëm me kodin e tij të dëshmitarit.
Sa i përket Isni Kilajt, ai së bashku me V.K, e kishin takuar Thaçin në Hagë më 6 tetor në qendrën e paraburgimit, u tha në aktakuzë.
Gjatë kësaj vizite, ZPS pretendon se Thaçi u ka dhënë të dhëna konfidenciale për dëshmitarë në rastin kundër tij, me udhëzime për dëshmitarin 4 - dëshmitar i mbrojtur – “se si duhej të dëshmonte”.
Gjatë dhënies së udhëzimeve, Hashim Thaçi dha referenca dhe pjesë të deklaratave konfidenciale të mëparshme të dëshmitarit 4. Gjithashtu, Thaçi diskutoi provat konfidenciale të dëshmitarit 3”, u tha në aktakuzë.
Në aktakuzë u tha se gjatë kontrollit te prona e Kilajt më 2 nëntor 2023, janë gjetur materiale “me informacione konfidenciale për proceset e Dhomave të Specializuara të Kosovës [DHSK] dhe të dhëna identifikuese të dëshmitarëve të mbrojtur, përfshirë dhe emrat e dëshmitarëve”, duke shtuar se konkretisht janë gjetur faqe të grisura të deklaratave të dëshmitarit 4, “ndër të cilat edhe pjesë të cilës Thaçi iu referua gjatë vizitës së 66 tetorit 2023”.
Po ashtu, ZPS-ja tha se janë gjetur fletë të një fletoreje, ku pretendohet se kishte përmbledhje të dëshmitarëve aktualë dhe me kodet e tyre të dëshmitarëve.
Në aktakuzë thuhet se Thaçi, së bashku me Fazliun, Smakajn, Kilajn dhe Kuçin, kanë penguar personat zyrtarë në kryerjen e detyrës së tyre. Aty thuhet se ish-presidenti i Kosovës ka drejtuar këto përpjekje përmes vizitave të paprivilegjuara që ka zhvilluar në qendrën e paraburgimit në Hagë.
Në aktakuzën e re, Thaçi ngarkohet me tri akuza për tentativë për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi; katër akuza për shkelje të fshehtësisë së procedurës, dhe katër akuza për mosbindje ndaj gjykatës.
Fazliu, Smakaj dhe Kilaj akuzohen për tentativë për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi, dhe për mosbindje ndaj gjykatës.
Deri më tani, Dhomat e Specializuara kanë dënuar disa persona për akuzat që lidhen me pengimin e drejtësisë.
Në shkurt të këtij viti, pas marrëveshjes së pranimit të fajësisë u dënuan dhe u shpallën fajtorë Haxhi Shala, Sabit Januzi dhe Ismet Bahtijari.
Të tre e kishin pranuar fajësinë për frikësim të dëshmitarëve dhe për pengim të drejtësisë, pasi arritën marrëveshje me Prokurorinë e Specializuar për pranim të fajësisë në fund të dhjetorit 2024.
Ndërkaq, më herët janë dënuar edhe dy ish-figura të Organizatës së Veteranëve të UÇK-së, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj.
Gjykata në Hagë po ashtu ka shqiptuar dy aktgjykime për krime lufte.
Kjo gjykatë u themelua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personel ndërkombëtar dhe ka selinë në Hagë.
Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politikë që nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.