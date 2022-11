Konjufca: Dorëheqjet e deputetëve serbë nuk e rrezikojnë Kuvendin

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, tha se për dorëheqjen e dhjetë deputetëve serbë do t’i ndjekë procedurat e parapara me ligj.

“Unë do t’i drejtohem presidentes [të Kosovës, Vjosa Osmani], e pastaj procedurat tjera thonë që presidenca i drejtohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e pastaj KQZ i përgjigjet me propozimet për deputetë që vijnë nga e njëjta listë. Nëse edhe ata refuzojnë, procedura përsëritet derisa t’i plotësojmë vendet në Kuvend nga pakica serbe”, tha Konjufca pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit.

Më 7 nëntor, dhjetë deputetët e Listës Serbe – partisë më të madhe të serbëve në Kosovë – dorëzuan mandatet në Kuvendin e Kosovës, në shenjë pakënaqësie me vendimin e Qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe.

Sipas kryeparlamentarit Konjufca, dorëheqja e deputetëve të Listës Serbe, në aspektin procedural dhe ligjor, është e njëjtë me dorëheqjen edhe të deputetëve të tjerë.

Ai tha se procedurat janë të qarta dhe nuk rrezikohet Kuvendi i Kosovës.

“Nuk dua të mendoj që [presidenti i Serbisë] Aleksandar Vuçiq mund ta dërgojë në zgjedhje Republikën e Kosovës kur të dojë”, tha Konjufca.

Sipas Konjufcës nëse ky ka qenë qëllimi i Serbisë dhe i Vuçiqit që të shkaktojë në Kosovë zgjedhje, apo ndonjë lloj destabilizimi, atëherë kjo nuk është e mundshme.

“Serbia ka në plan që ta shkëpusë veriun nga Kosova, por nuk do ta lejojmë një gjë të tillë”, tha ai.

Deputetët e Listës Serbe, por edhe zyrtarët e tjerë në katër komunat në veri të Kosovës janë larguar nga institucionet e Kosovës, për të shprehur pakënaqësinë e tyre me vendimin e Qeverisë në Prishtinë lidhur me targat.

Ndërkaq, kryetari i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri, tha pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, se dorëheqjet e deputetëve të Listës Serbe kanë “ndërlikuar shumë situatën dhe ndoshta zgjedhjet do të ishin zgjidhje”.

“Dorëzimi i mandateve nga Lista Serbe është shumë problem për shkak se tani KQZ-ja duhet të trajtojë në listë njerëzit e tjerë për të përmbushur, dhe ata nuk do të marrin mandate. Do të vijmë në një situatë kur Parlamenti nuk do t’i ketë 120 deputetë. Do të kemi një vakum kushtetues, që duhet ta interpretojë [v.j. Gjykata Kushtetuese] Kushtetuta”, tha ai.

Lista Serbe bëri të ditur më 5 nëntor se zyrtarët serbë në Kuvend, Qeveri, pushteti lokal, Polici, Gjykatë dhe institucione të tjera në veri të Kosovës do të largohen, derisa Qeveria në Prishtinë të tërhiqet nga plani i saj për targat.

Paralajmërimet e kësaj partie për largim nga institucionet u bënë pasi autoritetet në Kosovë suspenduan nga puna drejtorin e Policisë për rajonin e veriut, Nenad Gjuriq, i cili deklaroi se nuk do të zbatonte vendimin e Qeverisë për targat.

Më 1 nëntor, Qeveria e Kosovës ka nisur zbatimin e planit të saj prej tri fazash për riregjistrimin e makinave me targa serbe në ato RKS – Republika e Kosovës.

Faza e parë përfshin qortimin e shoferëve, e dyta parasheh gjobë deri në 150 euro për ata shoferë, dhe e treta targa provuese.

Zbatimi i këtij plani pritet të përfundojë më 21 prill dhe, nga ajo datë, në qarkullim do të lejohen vetëm makina me targa RKS.

Besohet se në Kosovë janë rreth 10.000 makina me targa serbe.