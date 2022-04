Donfried: BE-ja t’i nisë sa më parë bisedimet me Shkupin dhe Tiranën

Ndihmëssekretarja amerikane e Shtetit për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried, gjatë vizitës në Shkup, më 28 prill, i ka dhënë mbështetje Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Pas takimit me ministrin e Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, zyrtarja amerikane tha se i e ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian, pasi vendi, sipas saj, i ka përfunduar të gjitha reformat e nevojshme për t'u anëtarësuar në BE.

“E kemi thënë tashmë dhe do ta përsërisim se ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht aspiratat tuaja dhe dëshirojmë që sa më shpejt të jetë e mundur të mbahet konferenca ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ju keni përfunduar detyra të vështira duke përmbushur reformat e nevojshme dhe meritoni të ecni përpara me shpejtësi”, deklaroi Donfried.

Ajo tha se anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, do të kontribuojë për një stabilitet më të madh në Ballkan dhe një prosperitet më të madh në Evropë, ndërsa vlerësoi lart edhe mbështetjen që autoritetet maqedonase i kanë dhënë Ukrainës në luftën kundër agresionit rus.

“Ju jeni mbrojtësit e demokracisë dhe të sundimit të bazuar në rregulla. Ju qëndruat së bashku me partnerët ndërkombëtarë në mbështetje të popullit ukrainas. Ju e dini se sa e rëndësishme është liria dhe e keni vërtetuar shumë herë se jeni një partner i qëndrueshëm. Kjo është një kohë sfidash dhe mundësish. Maqedonia e Veriut ka treguar se është e aftë t’i mbrojë të drejtat e njeriut. Duhet të mbani ritmin e reformës, por keni dëshmuar se mund t’i përballoni sfidat”, theksoi Donfried.

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, tha se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian paraqet politikë të sigurisë, andaj, sipas tij, anëtarësimi i rajonit në BE është i një rëndësie të jashtëzakonshme për sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe evropian.

“Askush nga ne nuk ka kohë për të humbur. Mungesa e përparimit në integrimin evropian mund të ketë pasoja për vendin tonë, si dhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, pasi u hap rrugën ndikimeve të dëmshme nga vendet e treta. Andaj, përshpejtimi i procesit integrues është me rëndësi të madhe, jo vetëm për ne, por edhe për partnerët tanë gjeostrategjik evropianë”, deklaroi Osmani.

Ai theksoi se me rëndësi për Maqedoninë e Veriut, por edhe rajonin është forcimi i bashkëpunimit me SHBA-në dhe partnerët tjerë ndërkombëtarë, ndërsa përsëriti mbështetjen e Shkupit për Ukrainën në përballjen me pushtimin rus.

“Thellimi i bashkëpunimit me SHBA-në dhe forcimi i pranisë amerikanë në rajonin tonë është shumë i rëndësishëm, posaçërisht në kontekst të rreziqeve aktuale të sigurisë si pasojë e invazionit rus në Ukrainë. Jemi të bashkuar në përkrahjen dhe solidaritetin me popullin ukrainas duke dënuar qartë veprimet ushtarake ruse në këtë vend”, tha Osmani.

Ai bëri të ditur se në takimin me zyrtaren amerikane, Karen Donfried, janë dakorduar për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe SHBA-së, nëpërmjet dialogut të ardhshëm strategjik, që do të mbahet më 2 qershor në Uashington.

Osmani tha se Maqedonia e Veriut do të jetë vendi i parë i Ballkanit Perëndimor që nis një partneritet strategjik me SHBA-në.